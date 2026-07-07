¿Vuelven los vuelos? México espera recuperar 13 rutas suspendidas por EU

Las restricciones que mantienen congeladas varias rutas aéreas entre México y Estados Unidos podrían tener los días contados luego de que el Gobierno federal aseguró que ya cumplió con todos los requerimientos solicitados por las autoridades estadounidenses y espera que, antes de diciembre, se autorice nuevamente la operación de las rutas afectadas por las sanciones impuestas en 2025.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la administración mexicana ya entregó toda la documentación requerida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), por lo que ahora únicamente resta la revisión final por parte de las autoridades de ese país.

De concretarse una resolución favorable, las aerolíneas nacionales podrán recuperar las operaciones que fueron suspendidas como consecuencia de un conflicto derivado del Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo entre ambas naciones.

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Tras reunirse con integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Esteva explicó que el proceso ya se encuentra en su etapa final y no descartó que las restricciones desaparezcan antes de la temporada invernal.

Las sanciones fueron impuestas en octubre de 2025, luego de que Estados Unidos considerara que algunas decisiones tomadas por el Gobierno mexicano generaban condiciones de competencia desiguales para las aerolíneas estadounidenses.

El funcionario precisó que, mientras las medidas continúen vigentes, las empresas mexicanas enfrentan principalmente dos limitaciones: la obligación de informar previamente determinadas operaciones y la imposibilidad de abrir nuevas rutas hacia territorio estadounidense.

¿Qué vuelos fueron afectados?

Entre las principales afectaciones destacan las rutas de Aeroméxico que partirían desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Houston y McAllen, cuya autorización fue revocada.

Además, el Departamento de Transporte rechazó la apertura de otros once vuelos que serían operados por Aeroméxico, Volaris y Viva. De esas rutas, dos partirían desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las nueve restantes desde el AIFA, con destino a distintas ciudades de Estados Unidos.

Pese al impacto para las compañías aéreas, Esteva reconoció que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no cuenta con una estimación oficial sobre las pérdidas económicas generadas por estas restricciones.

El origen del conflicto con Estados Unidos

La disputa se originó tras las medidas implementadas por el Gobierno mexicano para trasladar las operaciones exclusivas de carga fuera del AICM, además de los cambios en la asignación de horarios de despegue y aterrizaje, conocidos como slots.

Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, esas decisiones provocaron desventajas competitivas para las aerolíneas de ese país, motivo por el cual aplicó las sanciones contempladas en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo.

Ahora, las autoridades mexicanas sostienen que las observaciones fueron atendidas y confían en que la revisión concluya favorablemente para restablecer la conectividad aérea entre ambos países.

Gobierno anuncia inversión histórica en infraestructura

Durante el mismo encuentro con legisladores, el titular de la SICT también presentó el plan de inversión en infraestructura para el periodo 2025-2030, el cual contempla recursos por más de 1.774 billones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, esa inversión permitiría generar más de 5.3 millones de empleos, tanto directos como indirectos.

El programa contempla 528 mil millones de pesos para carreteras, infraestructura educativa y deportiva; 523 mil millones mediante inversión mixta en autopistas; 586 mil millones para infraestructura ferroviaria y 136 mil millones destinados al desarrollo aeroportuario con participación público-privada.

