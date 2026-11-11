¿Se te antoja un viajecito? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sumará tres nuevas rutas directas a Estados Unidos, ampliando su catálogo de vuelos; te compartimos los destinos y las fechas clave.

Los nuevo vuelos se suman a las tres rutas internacionales y una nacional desde la Ciudad de México.

¿Cuáles son las nuevas rutas desde el AICM a Estados Unidos?

La nueva oferta de vuelos permitirá conectar de forma directa a la Ciudad de México con otras tres ciudades de Estados Unidos (EU), ampliando opciones de turismo y negocios en dicho país, pero ¿cuáles son las nuevas rutas?

Ciudad de México - Nueva Orleans.

Ciudad de México - Nashville.

Más frecuencias: Ciudad de México - Austin.

Las nuevas rutas del AICM estarán disponibles en la empresa Aeromexico, en alianza con Delta Air.

Fecha en la que inician los vuelos directos a EU

Las fechas oficiales para los nuevos vuelos del AICM a EU estarán disponibles a partir del 2027; te compartimos las fechas exactas en las que iniciarán los nuevos vuelos.

Nashville - 13 de junio 2027 con 4 vuelos semanales.

Nueva Orleans - 17 de junio 2027 con 4 vuelos semanales.

Austin - 3 de junio 2027 con dos vuelos diarios.

🚨 ALERTA DE NUEVAS RUTAS Y MÁS FRECUENCIAS A USA🚨🇺🇸​ 📍 Ciudad de México → Nueva Orleans 📍 Ciudad de México → Nashville ✈️ Más frecuencias: Ciudad de México → Austin​ 🎶🤠 Vuela a Nashville a partir del 13 de junio de 2027 con 4 vuelos semanales.​ 🎷 Viaja a Nueva Orleans a partir del 17 de junio de 2027 con 4 vuelos semanales.​ 🐎 Vuela a Austin ahora con dos vuelos diarios a partir del 3 de junio de 2027.​ ¡Te esperamos a bordo! — Aeroméxico (@Aeromexico) November 9, 2026

¿Cuándo puedo comparar los boletos a Estados Unidos?

La venta de boletos para los nuevos tres destinos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya está disponible en la página oficial de la plataforma.

Otros destinos que operarán en el AICM en 2027

La nueva oferta de conectividad aérea también permitirá conectar de forma directa a la Ciudad de México con otras tres ciudades estratégicas de Estados Unidos, pero ¿cuáles son las nuevas rutas?

CDMX - Orange Country. A partir del 11 de enero 2027.

CDMX - Fort Lauderdale. A partir del 14 de enero 2027.

CDMX - Portland. A partir del 21 de enero 2027.

Por su parte, la nueva ruta nacional será rumbo a Saltillo desde la Ciudad de México.