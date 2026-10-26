¿Tienes un viajecito en puerta? Anuncian tres nuevas rutas desde el AICM a Estados Unidos; lista de destinos

¡A preparar las maletas! A partir del siguiente año, viajar a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sumará tres nuevas rutas a Estados Unidos; te compartimos los destinos confirmados y las fechas clave para este 2027.

¿Cuáles son los nuevos destinos desde el AICM a Estados Unidos?

La nueva oferta de conectividad aérea permitirá conectar de forma directa a la Ciudad de México con tres ciudades estratégicas de Estados Unidos, ampliando las opciones para el turismo de descanso y negocios en dicho país, pero ¿cuáles son las nuevas rutas?



CDMX - Orange Country.

CDMX - Fort Lauderdale.

CDMX - Portland.

Estas nuevas rutas estarán disponibles en la empresa Aeromexico, en alianza con Delta Air Lines, a principios del próximo año. Hasta el momento no se han compartido los costos reales para los destinos en EU.

¿En qué fecha inician las nuevas rutas en el AICM?

¡Márcalo en el calendario! A través de redes sociales, la aerolínea mexicana compartió las fechas clave en las que los tres destinos de CDMX a Estados Unidos estarán disponibles para las y los usuarios.



Orange Country - 11 de enero 2027 con 7 vuelos por semana.

Fort Lauderdale - 14 de enero 2027 con 7 vuelos semanales.

Portland - 21 de enero 2027 con 7 vuelos por semana.

Cada una de las aeronaves contará con capacidad para 166 pasajeros: 16 de ellos en Clase Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina de Turista.

🚨 ALERTA DE NUEVAS RUTAS A USA 🚨🇺🇸​ 📍 Ciudad de México → Orange County​ 📍 Ciudad de México → Fort Lauderdale​ 📍 Ciudad de México → Portland​ 🎢 Viaja a Orange County a partir del 11 de enero de 2027 con 7 vuelos semanales.​ 🌴 Vuela a Fort Lauderdale a partir del 14 de enero de 2027 con 7 vuelos semanales.​ 🌲 Vuela a Portland a partir del 21 de enero de 2027 con 7 vuelos semanales.​ ¡Te esperamos a bordo! — Aeroméxico (@Aeromexico) October 26, 2026

¿Cuándo puedo comprar los boletos para las nuevas rutas del AICM?

La venta de boletos para los nuevos tres destinos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya está disponible en la página oficial de la plataforma.

Pasos para revisar el estatus de tu vuelo en AICM en tiempo real

El Aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con un sitio web oficial, en el que las y los pasajeros pueden revisar el estatus de su vuelo en tiempo real, incluso en tiempos de lluvias, pero ¿cómo checarlo



Ingresa a la página del AICM o da clic en este enlace

o da clic en este enlace Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

Una vez colocados todos los datos, el sistema arrojará el estatus de tu vuelo en tiempo real, mostrando si existe algún retraso o cancelación.