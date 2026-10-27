¡A preparar las maletas! Anuncian nueva ruta desde el AICM: Destino, fechas y compra de boletos para viajar

¿Planeas viajar pronto? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sumará una nueva ruta directa a su catálogo de vuelos diarios desde la Ciudad de México; te compartimos la fecha clave y todo lo que debes saber sobre el inicio de este destino.

¿Cuándo estará disponible la nueva ruta del AICM?

Los vuelos para la nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estarán disponibles a partir del 18 de marzo del 2027 , con dos viajes diarios con capacidad para 99 pasajeros, incluyendo 11 en Clase Premier.

El horario de los nuevos vuelos serán entre las 8:00 y 15:10 horas, marcando un total de dos horas de viaje.

¿Cuál es la nueva ruta que saldrá desde el AICM?

La nueva ruta nacional que saldrá desde el AICM será operada por la empresa Aeroméxico, conectando la Ciudad de México con Saltillo, un destino que marca el regreso de este aerolínea al estado desde 2019.

¿Cuándo puedo comprar los boletos de CDMX a Saltillo desde el AICM?

¡A preparar la cartera! La venta de boletos para viajar desde la Ciudad de México (CDMX) hasta Saltillo ya están disponible, por lo que puedes adquirirlos a través de los canales oficiales y el sitio oficial de la aerolínea mexicana.

🚨ALERTA DE NUEVA RUTA 🚨​ Ciudad de México → Saltillo 🇲🇽​ ​ ✈️ Vuela directo a partir del 18 de marzo de 2027 en una de nuestras frecuencias diarias. — Aeroméxico (@Aeromexico) October 27, 2026

Otros destinos que operarán desde el AICM a partir del 2027

La nueva oferta de conectividad aérea también permitirá conectar de forma directa a la Ciudad de México con tres ciudades estratégicas de Estados Unidos, ampliando las opciones para el turismo de descanso y negocios en dicho país, pero ¿cuáles son las nuevas rutas?



CDMX - Orange Country. A partir del 11 de enero 2027.

CDMX - Fort Lauderdale. A partir del 14 de enero 2027.

CDMX - Portland. A partir del 21 de enero 2027.

Cada una de las aeronaves contará con capacidad para 166 pasajeros: 16 de ellos en Clase Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina de Turista. Los boletos para estos nuevos destinos ya están a la venta, por lo que, al igual que los vuelos nacionales, ya puedes encontrarlos en la página de la aerolínea.