Rubén Rocha Moya volvió a quedarse sin acceso a su dinero en el banco. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó el desbloqueo parcial que el exgobernador de Sinaloa con licencia había conseguido apenas el pasado 5 de noviembre, por lo que sus cuentas regresan a estado de congelamiento.

¿Qué declaró el tribunal y qué pasa con las investigaciones en su contra?

La nueva determinación deja sin efecto la suspensión provisional con la que había recuperado acceso hace 19 días.

Tribunal Federal de Justicia Administrativa vuelve a congelar cuentas de Rubén Rocha Moya

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó revocar el desbloqueo que le permitía mover a Rubén Rocha Moya cuentas bancarias, dejando de nuevo la restricción financiera en su contra.

Malas noticias para el narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó el desbloqueo de sus cuentas bancarias



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¿Por qué no podrá disponer de su dinero Rubén Rocha Moya?

La defensa de Rocha Moya pidió que le autorizaran recibir ese dinero en una cuenta exclusiva o que se le fijara un monto específico para cubrir sus gastos personales; sin embargo, el tribunal rechazó ambas peticiones.

Con ello, no podrá tocar el dinero que ya tenía guardado ni los próximos depósitos de sus pensiones.

FGR investiga a Rocha Moya por señalamientos desde Estados Unidos

La Fiscalía General de la República, FGR, confirmó que abrió una carpeta de investigación por los señalamientos hechos por Estados Unidos en abril de este año, donde se le vincula con el grupo criminal de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Ya suman 210 días desde que surgieron esas acusaciones.

🚨💸 ¡¿Dinero del narco y del huachicol en las campañas de Morena (@PartidoMorenaMx)?! Una investigación de Código Magenta señala presuntos vínculos de El Chapo Isidro y Sergio Carmona con el financiamiento de campañas de políticos como Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) y Américo… pic.twitter.com/YmWNej3PNw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

Tras captura de “El Chapo Isidro”, ¿hubo corrupción del gobierno de Rubén Rocha Moya?

Tras la captura de “El Chapo Isidro”, el secretario de Seguridad mencionó posibles actos de omisión o nexos entre ese operador criminal y funcionarios del gobierno de Rocha Moya.

Mientras continúan las indagatorias sobre los señalamientos por presuntos vínculos delictivos, Rubén Rocha Moya permanece sin acceso a sus cuentas ni a los recursos de sus pensiones.