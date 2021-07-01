Colpasa edificio en Washington; es el segundo en 1 semana en EU

Un edificio en construcción colapsó la tarde de este jueves en Washington D.C., en Estados Unidos (EU), lo que dejó un saldo de una persona atrapada entre los escombros y varios heridos, de acuerdo con autoridades locales.

Update collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest continue rescue efforts to remove 1 trapped individual. 4 transported non life threatening injuries. Search and Rescue K-9 also on scene. 2 homes to left of collapsed structure have been evacuated. pic.twitter.com/KDd4bUXARo — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021

El cuerpo de Bomberos de Washington, en EU, informó que el derrumbe ocurrió en el edificio ubicado en la calle 900 de Kennedy Street, donde aún se encuentra un trabajador atrapado. Hasta el momento, cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a un hospital.

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El vocero del Departamento de Bomberos en Washington, Vito Maggiolo, informó que un equipo especializado ya trabaja en el rescate del trabajador atrapado. Agregó que aunque se desconoce el estado de salud de los heridos, ninguno presentaba lesiones que pudieran poner en riesgo su vida.

El equipo de rescate de DC está realizando una tarea de rescate activo para lograr sacar a un trabajador atrapado. Hemos retirado a varios otros trabajadores que resultaron heridos y hemos evacuado dos casas adyacentes, dijo el Departamento de Bomberos en su cuenta de Twitter.

Los Bomberos locales añadieron que dos casas que estaban junto al edificio que colapsó fueron evacuadas como medida de prevención.

En las redes sociales circulan videos posteriores al derrumbe, los cuales muestran que restos de madera cayeron encima de los domicilios cercanos.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7 — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021

Segundo derrumbe de edificio en EU en menos de 1 semana

El derrumbe del edificio en construcción en Washington es el segundo que se registra en EU en un lapso de una semana. El primero ocurrió en Miami, Florida, durante la madrugada del pasado jueves 24 de junio.

A la fecha, el colapso del edificio Champlain Towers en Miami ha dejado el saldo de 18 personas muertas y 145 desaparecidas, de acuerdo con los reportes de autoridades locales.

Desde el colapso del edificio en Miami, EU, que ocurrió a las 2:20 de la madrugada, las labores de rescate no han terminado; no obstante, las condiciones climatológicas han complicado esta labor. En los próximos días se espera que en la ciudad se aproximen huracanes y tormentas.

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