Rescatistas mexicanos en el edificio colapsado de Miami Beach

Luego de que se conociera la noticia del edificio colapsado en Miami Beach, cientos de personas de Estados Unidos y todo el mundo se sumaron para ayudar a las víctimas del siniestro. Entre ellos, dos grupos de rescatistas mexicanos viajaron a Surfside, Florida, para apoyar en las labores de rescate.

Los primeros en llegar fueron siete mexicanos que forman parte de organización no gubernamental Cadena, el viernes pasado. Los rescatistas llegaron acompañados de Oreo, una perrita raza pomsky que apoya entre los escombros a las tareas.

Cadena ya se encuentran trabajando en la zona del desplome, al igual que unos rescatistas israelíes.

El equipo cuenta con tecnología Life Locator y Finder, sistemas de detección de vida.

La organización cuenta con más de 3 millones de integrantes por todo el mundo que han participado en intervenciones humanitarias en 26 países.

A dog named Oreo is helping search for survivors and victims in the Miami-area building collapse. https://t.co/MtWlP7auZY pic.twitter.com/REyfzIBj9q — USA TODAY (@USATODAY) June 28, 2021

Topos a la espera de ingresar al sitio del edificio

Por su parte, el lunes llegó al condado de Miami-Dade otro grupo de voluntarios mexicanos identificados como Topos Azteca.

Hasta la noche del martes, no habían empezado a trabajar en la zona del desastrea debido a que aguardan la autorización de las autroridades.

"Tuvimos una plática muy amena con todas las familias donde nos piden que entremos nosotros, pero desgraciadamente hay que esperar a los protocolos de este país para que nos den acceso", dijo Adrián Salvador Aguirre Macías, de 46 años, voluntario de los Topos Azteca durante 14 años.

"Va a llegar el momento en que van a pedir nuestra ayuda. Entonces es cuando vamos a entrar nosotros tranquilos a hacer lo que sabemos hacer, que es tratar de meternos dentro de las estructuras colapsadas", añadió.

Respecto a la llegada del grupo, el jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Alan Cominsky, dijo: "Sé que todo el mundo quiere ayudar, pero tenemos que asegurarnos de que contamos con los individuos debidamente capacitados para hacer el trabajo. El grupo mexicano ayudará de diferentes maneras".

Natalia Barraza, de Los Topos Azteca, dijo que los miembros del grupo aún no habían hablado con Cominsky, pero están dispuestos a colaborar en lo que se les pida mientras resuelven los trámites necesarios para ello.

Honrados de recibir @ConsulMexMia al equipo de #ToposAzteca, especialistas en situaciones de derrumbes y desastres naturales. Reiteramos el ofrecimiento del Canciller @ebrard @SRE_mx de ayuda humanitaria y cooperación @MiamiDadeCounty cuando las autoridades así lo indiquen. pic.twitter.com/xtkrUOQ1XV — ConsulMex Miami (@ConsulMexMia) June 28, 2021

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