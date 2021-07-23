VIDEO: Reportan tiroteo en Washington; habría heridos

Durante la tarde de este jueves, medios locales reportaron un tiroteo en calles de Washington, Estados Unidos, que de manera preliminar reportan al menos dos heridos.

A través de las redes sociales, un presentador de noticias informó que se escuchó una serie de disparos en la Avenida 14, en pleno centro de Washington D.C.

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El presentador publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se observan a varias personas corriendo por las calles de Washington y otros salen huyendo de los restaurantes cercanos al lugar donde se escucharon las detonaciones del tiroteo.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA — Jim Acosta (@Acosta) July 23, 2021

Los reportes preliminares indican que el resultado del tiroteo es de dos heridos. Sin embargo, las autoridades de Washington aún no confirman el número de lesionados, ni se conoce la identidad del responsable.

Los medios de comunicación locales agregaron que una persona es la que habría comenzado el tiroteo al accionar su arma desde un vehículo en movimiento. Un video que circula en las redes sociales muestra cuando las personas huyen de la zona al escuchar los disparos.

Servicios de emergencia llegan al lugar del tiroteo en Washington

En las imágenes se observa que los servicios de emergencia llegaron al lugar del tiroteo en Washington para comenzar las investigaciones correspondientes. Se aprecia que arribaron elementos de la policía a bordo de patrullas, así como paramédicos y bomberos.

Momentos después, se observa que se acordonó la vialidad donde ocurrió el tiroteo, mientras varios grupos de personas se acercaron y comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos celulares.

RIGHT NOW: investigation underway at S and 14th street.

People say they heard at least two dozen gun shots.

The abandoned tables and broken glass paint a harrowing picture of what happened. @wusa9 pic.twitter.com/CepwKKMK2S — Kolbie Satterfield (@KolbieReports) July 23, 2021

Este es el segundo tiroteo que se registra en Washington en menos de una semana, ya que el pasado domingo 18 de julio ocurrió uno durante el juego de beisbol de los Padres de San Diego contra los Nacionales de Washington, el cual tuvo que suspenderse y que dejó un saldo de cuatro heridos.