Esposa del piloto del submarino desaparecido Titán, es descendiente de víctimas del Titanic

Wendy Rush, actual esposa de Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate y quien es el piloto de Titán, el submarino desaparecido desde el pasado domingo tras su inmersión para explorar los restos del Titanic, es descendiente de un par de pasajeros de primera clase que murieron cuando precisamente el transatlántico se hundió en el año de 1912.

Conforme a registros de archivo, Rush es tataranieta del magnate minorista Isidor Straus y su esposa, Ida Straus, dos de los pasajeros más adinerados que murieron a bordo del Titanic. En aquel entonces, Straus, un hombre nacido en el año de 1845, era copropietario de los grandes almacenes “Macy's”.

Si ocurriera un rescate milagroso, sería la operación de rescate oceánico más profunda de la historia.



La esposa del CEO desaparecido de OceanGate, Wendy Rush, es la tataranieta de las víctimas del Titanic, Isidor e Ida Straus. pic.twitter.com/1EsfnjylpY — Samuel Clemente (@Samuelclemente) June 22, 2023

Wendy Rush y Stockton Rush se casaron en Nueva York en 1986

Nacida como Wendy Hollings Weil, la Señora Rush se casó con Stockton en 1986, según un anuncio de boda del New York Times.

En sus redes sociales, específicamente en su cuenta de “LinkedIn”, se indica que en los últimos años, Wendy Rush ha participado en tres expediciones de OceanGate con el objetivo de explorar los restos del Titanic.

Actualmente, ella se desempeña como directora de comunicaciones de OceanGate, además que desde hace mucho tiempo es miembro de la junta de la fundación benéfica de la compañía que opera al submarino desaparecido.

Wendy Rush, desciende de una de las hijas de los Straus, Minnie, quien se casó con el Doctor Richard Weil en el año de 1905. Su hijo, Richard Weil Jr., se desempeñó como presidente de Macy's New York, y finalmente su hijo, el Doctor Richard Weil III, es el padre de la Señora Rush, según el informe de Joan Adler, directora ejecutiva de la Sociedad Histórica de Straus.

Wendy Rush, wife of the missing Titanic submarine pilot, is the great-great-grandaughter of two first-class passengers who died arm in arm on the Titanic



A fictionalized version of the couple was featured in James Cameron's 'Titanic' (1997)



(via @nytimes) pic.twitter.com/302KP9Xg4j — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 22, 2023

Trágica historia de amor inmortalizada en el cine

Los antepasados de Wendy Rush, que murieron en el Titanic, son quizá más conocidos de lo que se puede pensar. Sobrevivientes del desastre recordaron que vieron a Isidor Straus cuando rechazó un asiento en uno de los botes salvavidas mientras mujeres y niños aún esperaban para huir del trasatlántico que se hundía. Los testigos también señalaron que Ida Straus, dijo que no abandonaría a su esposo y ambos fueron vistos de pie y abrazados en la cubierta del Titanic mientras se hundía.

Su trágica historia de amor fue inmortalizada por el director James Cameron, en cuya película de 1997 sobre esta tragedia, presenta una conmovedora escena en la que una pareja mayor se abraza en la cama mientras las aguas suben alrededor de su camarote.