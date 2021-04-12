William y Harry destacan servicio a la corona de su abuelo Felipe

El príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono, y Harry, duque de Sussex, elogiaron al príncipe Felipe por su servicio a la corona e indicaron que su abuelo querría que los miembros de la familia real siguieran adelante con sus trabajos.

William, duque de Cambridge, declaró que el príncipe Felipe fue un hombre extraordinario cuya vida estuvo marcada por el servicio a su país, a la reina y a la Commonwealth.

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"Extrañaré a mi abuelo, pero sé que él querría que siguiéramos adelante con el trabajo", dijo William quien agregó: "mi abuelo fue un hombre extraordinario y parte de una generación extraordinaria".

"El siglo de vida de mi abuelo estuvo definido por el servicio: a su país y la Commonwealth, a su esposa y reina y a nuestra familia", afirmó.

William dijo que se sentía afortunado de haber tenido el ejemplo de Felipe para guiarlo y lo elogió por mostrar una gran amabilidad hacia su esposa, Kate, duquesa de Cambridge.

"Kate y yo continuaremos haciendo lo que él hubiera querido y apoyaremos a la reina en los próximos años", añadió.

El príncipe Felipe era un pícaro y bromista: Harry

En un comunicado publicado en su fundación, Archewell, Harry dijo que el príncipe Felipe fue un hombre de "servicio, honor y gran sentido del humor" que será recordado en el mundo como el consorte que más ha durado en la historia de la monarquía. Pero indica que para él era su abuelo, "maestro de la barbacoa, leyenda de las bromas y pícaro hasta el final".

Tras señalar que el príncipe Felipe les diría a todos en este momento que sigan adelante, el duque de Sussex se dirige directamente a su abuelo fallecido para darle las gracias por su servicio, por su "dedicación a la abuela" y por ser siempre él mismo.

"Se te echará profundamente de menos y serás recordado siempre por la nación y por el mundo", añade el príncipe Enrique en este emotivo mensaje que finaliza asegurando que su mujer, su hijo Archie y la hija que va a nacer tendrán siempre al duque de Edimburgo en un "sitio especial" en sus corazones.

Con la frase "Per mare, per terram" (Por mar, por tierra), concluye el mensaje del príncipe Harry, publicado tres días después del fallecimiento del duque de Edimburgo.

Felipe, el esposo de la reina Isabel II de Gran Bretaña que estuvo a su lado durante su reinado de 69 años, murió el viernes en el Castillo de Windsor.