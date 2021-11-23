Desfile navideño en Wisconsin: Identifican a culpable del atropello

La policía de Wisconsin identificó al presunto culpable del atropello masivo durante el desfile navideño de este domingo. De acuerdo con las autoridades, el responsable responde al nombre de Darell E. Brooks, de 39 años de edad.

Daniel Thompson, jefe de la policía de Wisconsin, aseguró durante una conferencia de prensa que el presunto responsable realizó el atropello sin cómplices e indicó que al momento no hay evidencia que diga que se trató de un ataque terrorista.

De acuerdo a Thompson, el presunto culpable ejecutó el atropello durante el desfile navideño de forma intencional, brincándose las bardas de protección que resguardaban a la multitud.

El sujeto condujo intencionalmente su todoterreno a través de barricadas y entre una multitud de personas que estaban reunidas.

El agente aseguró que el supuesto responsable de la muerte de cuatro mujeres y un hombre estuvo a punto de ser detenido antes de que la tragedia fuera mayor, no obstante, debido a la gran cantidad de personas huyendo, la policía no disparó contra el sujeto por precaución.

Cuando el sospechoso embistió y manejó hacia la multitud, uno de los agentes le apuntó con su arma y disparó para detener la amenaza, pero debido a la gran cantidad de gente, tuvo que detenerse y no disparar más.

El agente del que habló Thompson fue puesto en baja administrativa en lo que terminan las investigaciones.

Responsable del atropello en Winsconsin cometió altercado doméstico

Además, se dio a conocer que el presunto responsable del atropello, cometió un altercado doméstico previo a embestir a las víctimas en Wisconsin, razón por la que manejó contra la multitud de esa forma.

Al momento solo se reportan cinco víctimas mortales por el atropello, por lo que el acusado presenta solo cinco cargos por homicidio; sin embargo, estos cargos pueden aumentar conforme avancen las investigaciones.

En este momento, el Departamento de Policía de Waukesha está presentando cinco cargos de homicidio intencional en primer grado, con cargos adicionales basados en la investigación.

Por otro lado, Thomson dijo que la policía de Wisconsin aún trabaja para identificar a todas las víctimas del atropello en el desfile navideño.

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5 muertos y más de 40 heridos al ser atropellados en un desfile navideño en Wisconsin. El terrorista se llama Darrell Brooks y no es blanco.pic.twitter.com/dsmPAKYyac — Yasujiro (@Yasujir32534413) November 22, 2021

Número de víctimas de atropello en Wisconsin puede aumentar

De acuerdo a declaraciones del Hospital Aurora Medical Center-Summit para medios internacionales, el número de víctimas mortales del atropello en el desfile navideño puede aumentar, ya que en su centro se encuentran 13 personas, de las cuales tres están gravemente heridas.

Por otro lado, el hospital pediátrico Children's Wisconsin aseguró estar tratando a 15 pacientes, sin muertos al momento, pues se reportó que de los 48 heridos, 18 fueron niños.