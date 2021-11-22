tva (1).png

VIDEO: Suman 5 muertos y 40 heridos en desfile navideño en Wisconsin

Una camioneta embistió a los asistentes de un desfile navideño la tarde del domingo en Wisconsin dejando cinco muertos y 40 heridos.

desfile navideño wisconsin
|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

El gobierno local de Wisconsin actualizó la cifra de víctimas por el accidente en el que un vehículo embistió a los asistentes de un desfile navideño se celebraba la tarde del domingo en Waukesha al sumar al menos cinco muertos y 40 heridos.

"En este momento, podemos confirmar que cinco personas han fallecido y más de 40 están heridas", informó en sus redes sociales la noche del gobierno.

"Sin embargo, estos números pueden cambiar a medida que recopilamos información adicional", agregaron las autoridades de Wisconsin.

El suceso se produjo este domingo cuando grupos de baile, bandas de escuelas secundarias y políticos marchaban a lo largo de Main Street como parte de un desfile navideño, la calle principal de la localidad, a las afueras de Milwaukee, un acto que se había suspendido en ediciones anteriores por la pandemia de Covid-19

Alrededor de las las 16:40 horas, el conductor de un todoterreno rojo, saltó las vallas de seguridad y se abrió paso entre la multitud embistiendo a los asistentes.

Los hospitales de Wisconsin informaron haber tratado a decenas de pacientes, incluidos muchos niños. Aún no se han aclarado los motivos que provocaron el atropello.

“Hoy nuestra comunidad se enfrentó al horror y la tragedia en lo que debería haber sido una celebración comunitaria”, declaró el alcalde de la ciudad, Shawn Reilly, quien dijo haber visto niños sonrientes y padres felices cuando marchaba dentro de la ruta del desfile antes del incidente.

Descartan nuevas amenazas tras incidente en desfile navideño

El jefe de policía de Waukesha, Dan Thompson, dijo que el todo terreno sospechoso había sido recuperado y que no hubo más amenazas después del incidente en Waukesha. Agregó que había una persona detenida por el incidente en el desfile navideño.

Sin embargo, se pidió a las personas cercanas al centro de Waukesha que se refugiaran en el lugar, informaron los medios locales. El campus de la Universidad de Carroll tuiteó que estaba "cerrado debido a un incidente en curso. Por favor, manténgase a salvo y en su ubicación hasta nuevo aviso y refugiese en su lugar".

El incidente se registró dos días después de que Kyle Rittenhouse, el joven que mató a dos personas durante unas protestas por la justicia racial en Estados Unidos, fue absuelto de los cinco cargos por lo que había sido acusado.