VIDEO: Suman 5 muertos y 40 heridos en desfile navideño en Wisconsin

El gobierno local de Wisconsin actualizó la cifra de víctimas por el accidente en el que un vehículo embistió a los asistentes de un desfile navideño se celebraba la tarde del domingo en Waukesha al sumar al menos cinco muertos y 40 heridos.

"En este momento, podemos confirmar que cinco personas han fallecido y más de 40 están heridas", informó en sus redes sociales la noche del gobierno.

"Sin embargo, estos números pueden cambiar a medida que recopilamos información adicional", agregaron las autoridades de Wisconsin.

El suceso se produjo este domingo cuando grupos de baile, bandas de escuelas secundarias y políticos marchaban a lo largo de Main Street como parte de un desfile navideño, la calle principal de la localidad, a las afueras de Milwaukee, un acto que se había suspendido en ediciones anteriores por la pandemia de Covid-19

Alrededor de las las 16:40 horas, el conductor de un todoterreno rojo, saltó las vallas de seguridad y se abrió paso entre la multitud embistiendo a los asistentes.

Los hospitales de Wisconsin informaron haber tratado a decenas de pacientes, incluidos muchos niños. Aún no se han aclarado los motivos que provocaron el atropello.

“Hoy nuestra comunidad se enfrentó al horror y la tragedia en lo que debería haber sido una celebración comunitaria”, declaró el alcalde de la ciudad, Shawn Reilly, quien dijo haber visto niños sonrientes y padres felices cuando marchaba dentro de la ruta del desfile antes del incidente.

WARNING: Graphic footage



Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021

Descartan nuevas amenazas tras incidente en desfile navideño

El jefe de policía de Waukesha, Dan Thompson, dijo que el todo terreno sospechoso había sido recuperado y que no hubo más amenazas después del incidente en Waukesha. Agregó que había una persona detenida por el incidente en el desfile navideño.

Sin embargo, se pidió a las personas cercanas al centro de Waukesha que se refugiaran en el lugar, informaron los medios locales. El campus de la Universidad de Carroll tuiteó que estaba "cerrado debido a un incidente en curso. Por favor, manténgase a salvo y en su ubicación hasta nuevo aviso y refugiese en su lugar".

El incidente se registró dos días después de que Kyle Rittenhouse, el joven que mató a dos personas durante unas protestas por la justicia racial en Estados Unidos, fue absuelto de los cinco cargos por lo que había sido acusado.

