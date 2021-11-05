Xavi Hernández está a punto de convertirse en el nuevo director técnico del Barcelona, después de que el equipo de futbol Al-Sadd anunció la liberación del ex centrocampista, quien sustituirá a Ronald Koeman.

Aunque el Barcelona aún no ha anunciado oficialmente el fichaje, Al-Sadd ya anunció el regreso del ex jugador al club azulgrana.

"Xavi nos informó hace unos días su deseo de ir a Barcelona en este momento en concreto, por la etapa crítica que atraviesa su club, y lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino", dijo Turki Al-Ali, presidente ejecutivo de Al-Sadd.

"La administración de #AlSadd ha acordado la ida de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado la cooperación con el Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia del Al Sadd y le deseamos éxito".

Xavi se unió al Al Sadd como jugador en 2015 después de 17 años en el Barcelona, convirtiéndose en su entrenador tras su retiro en 2019. En abril, el ex jugador de 41 años llevó a su equipo al título de la liga nacional de Qatar tras cerrar su campaña invicto.

El Al-Sadd organizó un encuentro en el que el técnico de Terrassa y su cuerpo técnico pudieron despedirse uno a uno de sus jugadores, incluido el español Santi Cazorla.

Cuándo debuta Xavi en el Barcelona como director técnico

El debut de Xavi como director técnico será después de la Fecha FIFA, de acuerdo con los reportes de medios especializados. Al-Sadd anunció que la operación “será a futuro”, esperando que se resuelva lo de la cláusula en los próximos días. Es por eso que se espera que dirija un encuentro más en Qatar, para después ser presentado en el Camp Nou.

Xavi Hernández podría hacer su debut en el clásico de Catalunya frente al Espanyol, que se jugará en el Camp Nou el próximo 20 de noviembre.