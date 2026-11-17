Un panda para el Zoológico de Chapultepec fue la petición del Gobierno de México al presidente de China, Xi Jinping, durante su reunión bilateral del martes 17 de noviembre de 2026 en Shenzhen. Con esta gestión, la delegación mexicana busca darle compañía al panda Xin Xin y preservar una tradición diplomática de medio siglo; sin embargo, el mandatario chino aún no da una respuesta oficial sobre el envío de otro ejemplar.

La soledad de Xin Xin tras morir Shuan Shuan

La urgencia apremia a Xin Xin, de 36 años, es el único panda gigante del mundo que no pertenece a Pekín y vive sus últimos años sin descendencia. Su linaje mexicano inició el 10 de septiembre de 1975, cuando China regaló a Pe Pe y Ying Ying. El último nacimiento en Chapultepec ocurrió en 1990 con Xin Xin, hija de Tohui.

Xin Xin en su cumpleaños 35 Xin Xin vive sus últimos años sin descendencia en Chapultepec, y la gestión presidencial ante Xi Jinping revela la urgencia de preservar un vínculo histórico antes de que se extinga. (Reuters)

La osa quedó sola tras morir su tía y acompañante, Shuan Shuan (“doble doble”, nacida con un gemelo el 15 de junio de 1987). La panda más longeva de México falleció a los 35 años en 2022, superando los 15 años que viven en libertad y los 30 bajo cuidado humano. Murió horas después de festejar su cumpleaños con cientos de dibujos y un pastel gigante de dátiles y manzana preparado por los “panderos”, veterinarios y biólogos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

¿Cuánto cuesta traer otro panda a México?

Obtener otro ejemplar resulta caro.Desde 1984, China solo los presta por 10 a 15 años, un convenio que podría costar un millón de dólares anuales para la conservación de la especie en libertad.

Esta petición refuerza la solicitud que se hizo en 2025 al embajador chino en México, Chen Daojiang, para renovar la presencia de pandas en el país. Aunque Julia Álvarez Icaza, titular de Sedema, indicó que ya es imposible reproducirlos fuera de China, faltará ver bajo qué esquema responderá Pekín para que Xin Xin vuelva a tener un “roomie”.