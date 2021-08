“Ya no quiero vivir”, dice Jeanine Áñez, ex presidenta de Bolivia

Jeanine Áñez, ex presidenta de Bolivia, envió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que asegura que “ya no quiere vivir”. El mensaje lo compartió dos días después de haberse hecho cortes en los brazos.

“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos, que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, se lee en la publicación en su cuenta de Twitter.

En el post también detalló que la ex mandataria de Bolivia se encuentra muy débil, que está sufriendo de forma permanente, porque cada 10 minutos entra alguien a su celda sin saber a qué.

#JeanineAñez está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido. pic.twitter.com/SuV86qgdPi — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 24, 2021

Agregó que “vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”.





Además, a inicios de este mes, Jeanine Áñez fue diagnosticada con hipertensión y síndrome ansioso depresivo por un cardiólogo especialista.

Asimismo, la hija de Jeanine Áñez pidió a las autoridades tener acceso al historial clínico de su madre ya que, dijo, desconoce cuál es el tratamiento que le están dando en prisión.

El intento de suicidio de la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez

El sábado pasado, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que Jeanine Áñez intentó autolesionarse haciéndose cortes en un brazo, y precisó que se encontraba estable y solo tenía “algunos rasguños”.

En tanto, la defensa de la ex presidenta detalló que las lesiones fueron hechas con un clip y que sus heridas necesitaron suturas.

Por ello, Jeanine Áñez fue trasladada a una clínica de la capital de Bolivia, para que le practicaran más exámenes médicos.

Su familia señaló que la ex presidenta está débil mientras que el gobierno asegura que se encuentra “estable” por lo cual puede cumplir su detención preventiva en prisión.

Encarcelamiento de Jeanine Áñez

La ex expresidenta de Bolivia fue acusada de de sedición, terrorismo y conspiración bajo un supuesto golpe de estado contra el ex presidente Evo Morales, por lo que el pasado 13 de marzo de este año, fue arrestada y trasladada al al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores.

Aunque el plazo original de su detención era de seis meses, las autoridades de Bolivia informaron que se extendería por seis meses más “para dar el tiempo necesario a la investigación”.

