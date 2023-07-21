“Veo los dados cargados": Xóchitl Gálvez rechaza invitación de Marcelo Ebrard a debatir

La aspirante a candidata por la oposición, Xóchitl Gálvez, rechazó la invitación del excanciller Marcelo Ebrard a debatir. El morenista le lanzó la propuesta desde el pasado 19 de julio.

A través de su cuenta de Twitter, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que vio la invitación a realizar un debate; sin embargo, no es el tiempo. Asimismo, señaló que ella está centrada en ser la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México y aseguró que hay dados cargados.

"Estimado @m_ebrard, vi tu invitación a un debate, pero no es el tiempo. Yo estoy centrada en ser la responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. Suerte en tu proceso, veo los dados cargados", escribió Gálvez.

Estimado @m_ebrard, vi tu invitación a un debate, pero no es el tiempo.



Yo estoy centrada en ser la responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.



Suerte en tu proceso, veo los dados cargados. 🎲 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 21, 2023

La respuesta de la panista ocasionó diversos comentarios de las personas, pues algunos dieron el visto bueno de que haya "bateado" al excanciller, ya que, aseguran, solo quiere promoción.

También hubo quienes creen que Gálvez tiene miedo de debatir con el morenista e incluso hubo críticas de que no están en campaña, por lo que no podrían debatir.

Marcelo Ebrard invita a debatir a Xóchitl Gálvez

Mientras se encontraba en una asamblea informativa en Querétero, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena mencionó que le gustaría tener un debate con Gálvez.

“Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo es mucho reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí. Con respeto considerando que es una dama, igual que lo es Claudia. Y con Xóchitl, por supuesto”, dijo Ebrard.

Marcelo Ebrard afirma que "siempre es tiempo de debatir"

Minutos después, Marcelo Ebrard contestó a Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de Twitter:

"No coincido contigo @XochitlGalvez, siempre es tiempo de debatir. Hoy más que nunca. Este momento es inédito. Pienso a la sociedad, le gustaría escucharnos. Estoy seguro, el pueblo te dirá lo mismo". En ese sentido, algunas personas le dieron la razón al excanciller.