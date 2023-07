“Cuando ella quiera": Marcelo Ebrard afirmó que le gustaría debatir con Xóchitl Gálvez

De gira por Querétaro, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Marcelo Ebrard, confirmó que le gustaría tener un debate con Xóchitl Gálvez, le dice que cuando ella quiera y aclaró que siempre lo haría de manera respetuosa.

“Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo es mucho reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí. Con respeto considerando que es una dama, igual que lo es Claudia. Y con Xóchitl, por supuesto”, dijo Ebrard.

Asimismo, fue cuestionado sobre si le gustaría organizar el encuentro en esta etapa del proceso, a lo que contestó: “Cuando ella quiera”.

El excanciller afirmó que no haría un debate destructivo: “Y no pretendo hacer, nunca he hecho yo, debates destructivos. Sí, firmes, como por ejemplo con Gurría, José Ángel Gurría, era secretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Xóchitl o eso dijeron. Temerario, ¿no? Poner a ese cuate a hacer tu plan de gobierno”.

El aspirante ala Coordinación de la Defensa de la #4T, @m_ebrard, confirmó que le gustaría tener un #debate con @XochitlGalvez.



"Cuando ella quiera, siempre de manera respetuosa", afirmó. pic.twitter.com/dE3DaSfntd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 19, 2023

Marcelo Ebrard reitera que le gustaría hacer un debate con Claudia Sheinbaum

Aunado a ello, Ebrard consideró que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debe estar preparada para contrastar ideas.

Al ser cuestionado sobre si la morenista tenía miedo, Ebrard mencionó que eso tendrían que preguntárselo a ella, pero él piensa que ella tiene que estar preparada para debatir y deliberar. “Yo siempre he insistido en que deberíamos poder presentar nuestro punto de vista”, mencionó.

Cabe recordar que el pasado 13 de julio, el exjefe Capitalino retó a debatir a Sheinbaum después de que esta cuestionara su plan Ángel, por sus siglas Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad.

Y es que la morenista mencionó que no todo era tecnología, pues tiene que haber una estrategia integral; por lo que Ebrard no dudó en defender su propuesta de seguridad y además, le propuso que, cuando ella quisiera, podían debatir acerca de ese tema.