Este miércoles 15 de noviembre, Xóchitl Gálvez solicitó a la Mesa Directiva del Senado Mexicano la licencia para separarse de su cargo como senadora del Partido Acción Nacional (PAN) a partir del próximo 20 de noviembre, esto tiene como objetivo comenzar con la precampaña y así contender en las próximas elecciones 2024 por la Presidencia de la República.

Fue mediante un oficio dirigido a Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, el medio por el que pidió la licencia. "Me voy con el orgullo de haber servido a mi Patria Con todo el corazón y haberle cumplido a las y los mexicanos. Estoy lista para servir a la Nación donde el pueblo me lo demande", redactó a través de su cuenta de Twitter.

Fue el pasado 8 de noviembre cuando la panista formalizó su registro como precandidata del blanquiazul y al día siguiente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cabe destacar que será el 20 de noviembre cuando, formalmente, comiencen las precampañas para la Presidencia de la República.

Solicité a la Mesa Directiva del @senadomexicano licencia para separarme de mi cargo como Senadora a partir del 20 de noviembre.



Me voy con el orgullo de haber servido a mi Patria #ConTodoElCorazón y haberle cumplido a las y los mexicanos.



Estoy lista para servir a la Nación… pic.twitter.com/ij9K5EWI7h — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 15, 2023

Xóchitl Gálvez iniciará precampaña en Ciudad Juárez, Chihuahua

Xóchitl Gálvez anunció que arrancará su precampaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, el próximo lunes, una vez que formalice la solicitud de licencia para dejar el cargo como senadora. Anunció que antes de dejar su escaño, presentará la propuesta ante la Mesa Directiva del Senado para consolidar los gobiernos de coalición.

Queremos que todas las expresiones de pluralidad estén garantizadas y que el poder no sea de un solo hombre o mujer. Por eso, estamos presentando en el @senadomexicano la iniciativa para emitir la ley reglamentaria de los #GobiernosDeCoalición. https://t.co/csaZGpakUH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 15, 2023

La futura candidata del Frente Amplio por México mencionó que arrancará su precampaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque se trata de un lugar con un "significado importante" para "la lucha de las mujeres"; sin embargo, aseguró que en algún momento dentro de su precampaña visitará su estado natal.

Este miércoles, junto a los líderes de los partidos de coalición, Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, presentaron una iniciativa para regular a los partidos de coalición.

Pleno del Senado aprueba licencia de Xóchitl Gálvez

El Pleno del Senado aprobó la solicitud de licencia de Xóchitl Gálvez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 20 de noviembre del 2023. La legisladora presentó una iniciativa para hacer realidad los gobiernos de coalición. Dijo que no habrá un paso atrás para apoyar a quienes más lo necesitan y en la construcción de un mejor país para los mexicanos.

Siempre he sido una persona que respeta diferencias y está abierta al diálogo.



Cuando hay un propósito común, somos capaces de ponernos de acuerdo. Eso es lo que quiero para México.



¡Gracias a todos los grupos parlamentarios por estos cinco años!#EstoApenasComienza pic.twitter.com/ggPcrGoN7O — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 16, 2023

Xóchitl Gálvez se registra como precandidata del PRD

Después de un largo proceso, Xóchitl Gálvez concretó los pasos que se pedían para que pudiera ser una representante en las elecciones presidenciales 2024, esto tras registrarse como precandidata presidencial del PRD.

“Felicidades, bienvenida, y estamos seguros de que vas a ser la próxima presidenta de la República mexicana”, dijo Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.