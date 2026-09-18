Morena adelanta sus cartas para 2027 y MC responde: denuncia ante el INE

El partido naranja presentó una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña, a partir de la designación de sus llamados coordinadores para la Transformación en distintos estados.

Para MC, detrás de esos nombramientos hay algo más que una estructura partidista, sSu argumento es que varios de esos perfiles terminarán compitiendo por las gubernaturas en 2027 y que, al hacerlos públicos desde ahora, Morena estaría adelantando parte de la contienda electoral.

El argumento de MC: cambiarle el nombre no cambia el fondo

El representante de MC, Juan Ignacio Zavala, ante el INE, cuestionó la estrategia utilizada por Morena; sostuvo que el partido guinda estaría intentando mantenerse dentro de la formalidad de la ley mientras, al mismo tiempo, comienza a posicionar a sus futuros candidatos.

“No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución. Y no permitiremos que Morena se salga con la suya, que es simular cumplir la ley”, afirmó.

Ese es el centro de la acusación presentada ante el órgano electoral.

MC considera que los coordinadores estatales funcionan, en los hechos, como un primer paso hacia las candidaturas que estarán en juego en 2027. Por ello, pidió que la autoridad revise si los anuncios y la exposición pública de esos perfiles pueden constituir actos anticipados.

La denuncia, por ahora, no significa que Morena haya sido sancionado. El INE tendrá que revisar los hechos planteados y determinar si existe alguna infracción.

Morena ya puso nombre a sus cartas en 10 estados

Mientras MC acudía al INE, Morena continuó con su proceso para definir a quienes encabezarán su estructura rumbo a la próxima elección.

Entre lunes y martes, el partido anunció a sus coordinadores para la Transformación en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.

Esos cinco estados se sumaron a una primera lista presentada a finales de agosto: Querétaro, Colima, Sinaloa, Aguascalientes y Campeche.

Con ello, Morena ya tiene coordinadores definidos en 10 entidades.

El propio partido ha hablado de estos perfiles como parte de su ruta hacia 2027. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, celebró el martes que la organización ya contara con coordinador y futuro candidato definido en esas 10 entidades.