La boleta electoral que millones de mexicanos tendrán en sus manos en las elecciones de 2027 ya tiene un diseño aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero ojo, este documento aplica para la elección federal de diputados y contempla versiones con y sin espacio para una candidatura independiente.

Así revelaron la boleta electoral para Diputados 2027

La aprobación fue dada a conocer por Carla Humphrey, integrante del Consejo General del INE, quien informó que también se validaron 24 documentos electorales con emblemas para la elección de diputaciones federales, además de las boletas que se utilizarán en las modalidades de Voto Anticipado y Voto de las Personas en Prisión Preventiva.

De acuerdo con la información difundida sobre el modelo, se estima imprimir 111 millones de boletas para el proceso electoral. Una cifra que coloca sobre la mesa no solamente la organización de los comicios, sino también el costo y las condiciones bajo las cuales se realizará su producción.

En el Consejo General del @INEMexico aprobamos el diseño e impresión de la boleta electoral para las #Elecciones2027, en la que la ciudadanía con derecho a voto podrá expresar su preferencia por cualquiera de las opciones políticas que aspiran a integrar la Cámara de… pic.twitter.com/3Mwm3To2y2 — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) November 5, 2026

¿Cómo será la boleta electoral de 2027 y qué partidos aparecerán?

El modelo presentado muestra una boleta de tonalidad café claro, en la que se distribuyen recuadros con los emblemas de las distintas fuerzas políticas que aparecen en el diseño compartido.

Entre las opciones visibles se encuentran el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena, Somos, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano y Partido Paz.

Además, se contempla una versión que incluye un recuadro para una candidatura independiente, mientras que otra no cuenta con ese espacio.

Así será la boleta de la elección federal en 2027.



Aprueba INE el modelo del que se estima imprimir 111 millones de boletas.

(Con Candidato Independiente y sin CI) pic.twitter.com/jkrX6mW020 — Jaime Guerrero (@Jaime_Guerrero) November 5, 2026

PAN exige transparencia al INE por impresión de boletas

Aunque el diseño ya recibió la aprobación del Consejo General, el proceso también abrió un cuestionamiento sobre la contratación de su impresión.

El PAN pidió al INE transparentar cuánto costará producir las boletas electorales de 2027 y bajo qué condiciones se llevará a cabo la contratación.

Víctor Hugo, representante de Acción Nacional ante el organismo electoral, exigió claridad sobre este procedimiento y solicitó que la información relacionada con el contrato se haga pública.

Con una estimación de 111 millones de boletas por imprimir, el proceso de producción será uno de los aspectos que estarán bajo atención de las fuerzas políticas.