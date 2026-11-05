¿A quién protege la FGR? PAN acusa que Andy López Beltrán sigue sin ser investigado

A más de un año de que el PAN acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado federal Federico Döring asegura que los legisladores que promovieron el recurso desconocen qué ha hecho la autoridad para investigar la denuncia hacia Andrés Manuel López Beltrán.

El panista acusó que no han recibido información sobre las diligencias ministeriales ni han tenido acceso a la carpeta de investigación, una situación que puso nuevamente bajo la lupa el trabajo de la Fiscalía, ahora encabezada por Ernestina Godoy.

Döring reclama que la FGR no informe sobre la denuncia contra Andy

En un pronunciamiento, Federico Döring recordó que la primera denuncia contra López Beltrán fue presentada el 27 de agosto de 2025, ante la FGR, por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el huachicol fiscal.

Aseguró que desde entonces los legisladores panistas que participaron en la presentación del recurso no conocen los avances de las investigaciones. Tampoco han podido consultar el expediente para verificar qué actuaciones ha realizado el Ministerio Público.

El diputado cuestionó particularmente que no se les permita conocer si existen solicitudes de información, citatorios o requerimientos dirigidos a las personas mencionadas en la denuncia.

La falta de acceso, señaló, les impide saber si la Fiscalía ha llamado a declarar a posibles involucrados o si ha solicitado documentación para esclarecer los hechos.

Döring también dirigió sus cuestionamientos a Ernestina Godoy, al exigir que la institución informe sobre el seguimiento que ha dado a las acusaciones.

La FGR protege a Andy López Beltrán El diputado @FDoringCasar critica que la Fiscalía de Ernestina Godoy no investigue la denuncia que presentó el PAN contra el hijo de AMLO por huachicol fiscal https://t.co/b9ETmDAaDX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 4, 2026

¿De qué delitos acusa el PAN a Andy López Beltrán?

El señalamiento no surgió recientemente. Además de la denuncia presentada en agosto de 2025, en septiembre de ese año Federico Döring informó sobre una ampliación del recurso legal, realizada junto con el diputado Marcelo Torres.

En aquella ocasión, los panistas solicitaron investigar a López Beltrán y a otros personajes vinculados con Morena, entre ellos Horacio Duarte Olivares y Ricardo Peralta.

Entre los posibles delitos que pidieron investigar se encuentran:



Presunta delincuencia organizada y conspiración.

Tráfico de hidrocarburos y contrabando.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posible encubrimiento y tráfico de influencias.

Presunto enriquecimiento ilícito.

Andy López Beltrán niega relación con el huachicol fiscal

El reclamo de Döring llegó después de que el 3 de noviembre Andy López Beltrán difundiera un video desde Tabasco para responder a las acusaciones, ahí negó tener sociedades, complicidades o prestanombres relacionados con el tráfico ilegal de combustibles, también rechazó haber utilizado influencias para conseguir contratos o beneficios mediante recursos públicos.

Respecto a Amílcar Olán Aparicio, explicó que lo conoció años atrás en Villahermosa, cuando el empresario se dedicaba a comercializar acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

Asimismo, negó haber intervenido ante funcionarios de la Secretaría de Marina para favorecer operaciones relacionadas con el tráfico de combustible.

López Beltrán calificó los señalamientos como parte de una campaña política y mediática contra él, su familia y la Cuarta Transformación.

