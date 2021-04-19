Covid-19: Ya se pueden vacunar los mayores de 16 años en EUA

Todas las personas de 16 años en adelante en Estados Unidos pueden vacunarse contra Covid-19, indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un día después de que se reportaron 567 mil 210 muertes por el virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia.

De acuerdo con las últimas recomendaciones de la agencia sanitaria, las personas de 16 años o más que padecen enfermedades subyacentes que aumentan el riesgo de complicaciones graves y potencialmente mortales derivadas del coronavirus deben ser las primeras en recibir la vacuna.

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La mayoría de los estados de Estados Unidos ya han ampliado la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a las personas de este grupo etario. Alaska fue el primer estado que amplió la cobertura de la vacuna hasta los 16 años y le siguieron estados como Georgia, Texas y California.

Cuántas personas han sido vacunadas contra Covid-19 en Estados Unidos

Hace unos días, el presidente Joe Biden ordenó a los estados ampliar el acceso a la vacuna a las personas de 18 años o más antes del 19 de abril. Todavía no está autorizada la vacuna Covid-19 para los menores de 16 años, aunque se están realizando pruebas.

De acuerdo con los últimos datos, 131.2 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, de las cuales 84.2 millones están ya completamente inmunizadas, según los CDC.

Estados Unidos reportó el domingo 31 millones 668 mil 343 casos confirmados del coronavirus y 567 mil 210 fallecidos por la enfermedad de Covid-19, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

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California es el estado más golpeado por la pandemia con 61 mil 38 muertos, seguido por Nueva York con 51 mil 579; Texas con 49 mil 595; Florida con 34 mil 439; Pensilvania con 25 mil 665; Nueva Jersey con 25 mil 143, e Illinois con 23 mil 955.

