“Regresó a casa, pero no completa": Hallan a Yesenia Carolina tras 10 meses desaparecida en Edomex

Casi 300 días de búsqued a, de enfrentar a las autoridades y de vivir con el dolor de no saber nada de Yesenia Carolina Hernández Guerrero. Hoy, después de 10 meses, su familia finalmente logró encontrarla, pero no de la manera esperada.

Yesenia, de ese entonces 32 años, fue vista por última vez el 15 de noviembre de 2025 en Tepotzotlán, Estado de México, tras ser citada para comprar una pantalla; momento en que se perdió todo contacto con ella.

Este 14 de septiembre, la familia de Yesenia recibió la confirmación de que los restos encontrados durante diferentes jornadas de búsqueda corresponden a ella, por lo que el Colectivo Lirios Buscadores Izcalli aseguró que continuarán con la búsqueda hasta encontrarla completa.

Desaparición de Yesenia Carolina Hernández en Edomex

Alrededor de las 13:00 horas del 15 de noviembre, Yesenia salió de casa porque supuestamente se encontraría con personas de su confianza para comprar una pantalla. Entre ellas estaban su cuñado Alfredo “N” y un amigo.

Ese día, abordó una motocicleta, mientras sus hijos la esperaban con ilusión para estrenar la pantalla, pero la mujer de 32 años nunca más regresó.

Ante la falta de respuestas y la desesperación por encontrarla, fue su propia familia la que tuvo que organizarse y salir a buscarla, mientras las investigaciones continuaban para localizar a los presuntos responsables.

Los primeros restos fueron localizados en marzo; otros, en abril, y algunos más, en junio. Cada hallazgo significó nuevas pruebas genéticas, días de espera y el dolor de enfrentar una realidad que nadie en México debería vivir.

Hasta que se haga justicia: el caso de Yesenia Carolina

A pesar de que la confronta genética arrojó positivo, el Colectivo Lirios Buscadores Izcalli informó que aún faltan restos de Yesenia Carolina por encontrar, por lo que la búsqueda no termina.

La familia no descansará para que se haga justicia y los responsables enfrenten la máxima pena por por el feminicidio de una mujer que en casa la esperaban sus tres hijos y una nieta.

Porque la violencia feminicida en este país le arrebató a Yesenia la oportunidad de ver crecer a su nieta, de compartir con su familia y de seguir rodeada de amor y cariño.

Antes que cualquier cifra o caso, Yesenia Carolina era hija, madre y abuela. Por eso, su familia exige que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias y que el caso no quede impune.

“Te buscamos, te encontramos sin vida y seguiremos buscándote hasta encontrarte completa. Ni perdón ni olvido”, escribió el Colectivo,

