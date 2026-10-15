Clausuran 6 lagos artificiales en Yucatán; encontraron amiba comecerebros

Las autoridades de Yucatán anunciaron la clausura parcial de seis lagos artificiales en la entidad después de que encontraran amiba comecerebros en un cuerpo de agua en una plaza comercial en Mérida en septiembre de 2026.

La Secretaría de Salud de la entidad analizó nueve lagos después del caso reportado anteriormente, en los cuales en seis hallaron la amiba Naegleria fowleri, mientras que los tres restantes estaban libres del patógeno.

¿Cuáles son los lagos clausurados en Yucatán por la amiba comecerebros?

En un comunicado, el gobernador de Yucatán reveló los lagos artificiales clausurados de forma temporal por el hallazgo de la amiba comecerebros en sus aguas:

El lago de Plaza La Isla.

Los lagos oriente y principal del complejo Cabo Norte.

El lago del Zoológico del Centenario.

El lago del Gran Parque La Plancha.

El lago del Parque Ecológico del Poniente.

Medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica tras el hallazgo en Mérida

Las autoridades refieren que alrededor de los lagos habrá barreras y avisos, y cada uno de los operadores inició las labores de saneamiento, en conjunto con especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Cinvestav.

La Secretaría de Salud de Yucatán informó que ninguno de estos lagos es usado para nadar y sólo son de decoración.

El gobierno de Yucatán informó que vigiló a 361 personas que tuvieron contacto con el agua en el lago de Plaza La Isla. Tras el seguimiento, ninguna presentó síntomas.

Qué es la Naegleria fowleri y cómo se transmite la amiba comecerebros

La Naegleria fowleri, conocida como amiba comecerebros, habita en la tierra y en el agua dulce tibia de lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo. En ocasiones, también se encuentra en albercas, zonas recreativas con chorros de agua y espacios que no reciben el mantenimiento adecuado.

Esta amiba ingresa al organismo por la nariz y puede llegar al cerebro, donde provoca meningoencefalitis. Entre los síntomas de esta enfermedad se encuentran dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la mayoría de las personas que contraen esta infección fallecen entre uno y 18 días después de que comienzan los síntomas.