Existe y habita en el agua dulce: así se transmite la ameba “comecerebros”

Tras darse a conocer la muerte de un instructor de wakeboard a consecuencia de una infección provocada por el microorganismo Naegleria fowleri en Yucatán, la ameba “comecerebros” ha comenzado a encender las alertas, pero ¿cómo se transmite y dónde habita?

¿Dónde habita la ameba “comecerebros”? Así ocurrió el contagio en Yucatán

Popularmente se le conoce como ameba o amiba “comecerebros”, pero en realidad su nombre científico es Naegleria fowleri, que es un organismo microscópico que prolifera en zonas donde hay agua estancada y cálida, como lagos, aguas termales o estanques.

El riesgo suele ser alto ya que al entrar en contacto con esta ameba, se destruye el tejido cerebral y puede causar una infección llamada meningoencefalitis amebiana, que progresa rápidamente hasta llevar a la muerte.

Como lo ocurrido con Carlos, un joven yucateco de 34 años que trabajaba como instructor en actividades acuáticas en un lago artificial ubicado en un centro comercial de Mérida; lugar donde muestras de laboratorio arrojaron la presencia de este microorganismo.

Actualmente, se mantiene bajo observación a más de 300 personas que estuvieron en contacto con este estanque, donde solo Carlos se reporta como la única muerte de la ameba “comecerebros” en México.

No es por tomar el agua; así se transmite realmente la ameba “comecerebros”

Contrario a lo que se cree, la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada. La infección ocurre cuando el agua dulce que contiene el organismo entra por la nariz , por ejemplo, al nadar, bucear o sumergirse.

Una vez que ingresa por las fosas nasales, la ameba puede desplazarse hacia el cerebro a través de los conductos y provocar una infección que daña progresivamente el tejido cerebral, llegando a causar:



Alucinaciones

Dolores de cabeza

Problemas de equilibrio

Vómito

Fiebre o sensibilidad a la luz.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente entre uno y 12 días después de que la ameba entra hacia los conductos nasales, y si no se realizan los análisis correspondientes, es muy difícil detectarla.

¿Cómo evitar el contagio de la ameba “comecerebros”?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que el riesgo de infección es muy bajo , pero para reducir las probabilidades se recomienda:

