¿Qué es la “amiba comecerebros” encontrada en un lago artificial en Yucatán?

Las autoridades del Estado de Yucatán confirmaron la presencia de Naegleria fowleri, conocida como “amiba comecerebros” en el agua de un lago artificial en una plaza comercial en Mérida.

Confirmación oficial: detectan amiba comecerebros en Mérida

El microorganismo fue encontrado en el agua del lago artificial de la Plaza La Isla, el cual estará fuera de operación hasta que las autoridades terminen las investigaciones respectivas.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la muerte de un hombre de 34 años por meningoencefalitis, causada por la “amiba comecerebros”, confirmó el gobierno de Yucatán en un comunicado.

Medidas de las autoridades y riesgo para la población en Yucatán

Las autoridades detallaron que el fallecido realizó actividades en el lago artificial afectado, por lo cual ligaron a dicho lugar como la “vía probable de infección”. No obstante, las autoridades destacan que este patógeno no es contagiado de persona a persona ni se adquiere al beber agua. Esta enfermedad es “extremadamente rara” y es el primer caso reportado en el estado, explicó el gobierno local.

Las autoridades destacaron que es un lago artificial, el cual “no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable. No hay riesgo para la población de Yucatán”, enfatizó. La operación del lago está suspendida y será reanudada una vez que los responsables demuestren que el agua es apta para uso recreativo, de acuerdo con la norma oficial respectiva.

Qué es la Naegleria fowleri y cuáles son sus síntomas

La Naegleria fowleri vive en la tierra y el agua dulce tibia en lagos, ríos, estanques y aguas termales en todo el mundo. En algunas ocasiones se le encuentra en albercas, zonas recreativas con chorros de agua y zonas sin mantenimiento adecuado.

Esta amiba entra por la nariz y sube al cerebro, que es cuando causa la meningoencefalitis, que causa dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. La mayoría de las personas con esta enfermedad mueren de 1 a 18 días después del comienzo de los síntomas, explican los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Cómo se transmite la amiba comecerebros y quiénes están en riesgo

La infección sucede después de que una persona nada o bucea en un lago, río u otro cuerpo de agua dulce en verano.

En casos muy raros, la infección sucede cuando las personas se infectan en aguas recreativas con chorros de agua sin suficiente cloro.

