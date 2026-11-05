La joven Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante de 20 años de la Universidad del Mar, UMAR, fue hallada sin vida en el municipio de Santa Cruz Huatulco. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, FGEO, activó los protocolos de feminicidio debido a las condiciones en las que se encontró a la joven.

Esto es lo que se sabe del hallazgo y lo que indaga la fiscalía respecto a ello.

¿Dónde encontraron a la estudiante Zaira Marbeli?

El hallazgo ocurrió durante la noche del martes 3 de noviembre dentro de unos cuartos de renta ubicados en el sector H3 de Santa Cruz Huatulco.

Zaira Marbeli era originaria del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz y apenas se había mudado a la Costa para iniciar sus estudios de educación superior.

¿De qué murió Zaira Marbeli?

Tras realizar los estudios periciales, la Fiscalía de Oaxaca confirmó que la causa del fallecimiento de la joven fue por estrangulamiento.

Por este motivo, la institución abrió la carpeta de investigación bajo el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, aplicando la perspectiva de género en cada estudio.

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Investiga FGEO, bajo protocolo de feminicidio, muerte de estudiante en la Costa



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza las investigaciones bajo el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio tras la… pic.twitter.com/dkhRWZuQlK — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 4, 2026

Zaira cursaba su primer semestre de Universidad

Zaira Marbeli tenía aproximadamente 20 años de edad y cursaba el primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el campus Huatulco de la UMAR.

Su muerte causó indignación entre la comunidad universitaria, quienes exigen justicia y que se acelere el proceso de investigación.

¿Encontraron otro cuerpo en el mismo lugar?

De acuerdo a medios locales, meses atrás se reportó el hallazgo sin vida de otra mujer de unos 30 años en ese mismo predio del sector H3.

Hasta este momento, las autoridades no han emitido datos que confirmen o descarten un vínculo entre ambos acontecimientos.

La búsqueda de justicia para Zaira Marbeli

La Fiscalía comentó que sigue con las investigaciones en campo para identificar a quien o quienes sean responsables del crimen contra la joven.