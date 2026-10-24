Fiscalía de Chiapas revela que la niña Ariana murió por estrangulamiento y sufrió agresión sexual; su abuela falleció degollada

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer de forma oficial los resultados de los dictámenes periciales y las necropsias de ley practicadas a la señora Miriam, de 47 años, y a la menor Ariana, de 12 años. El informe médico-legista precisó la mecánica de las agresiones y las causas exactas del fallecimiento de ambas víctimas tras los operativos de localización en la entidad.

🚨 Asesinan a abuela y desaparece su nieta en #Chiapas El 19 de octubre, la Sra. Miriam y su nieta Ariana (10 años) salieron a revisar un ganado en Tanchichal, Ostuacán, y no regresaron. Un día después, la abuela fue hallada sin vida, envuelta en bolsas y una lona. Ariana continúa desaparecida. La comunidad se ha movilizado buscando en veredas y ranchos, mientras exige a las autoridades agilizar la búsqueda urgente de la pequeña, de quien aún no hay pistas. Vía @Alberto_Chame — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

Ariana murió por asfixia y su abuelita fue degollada: Fiscalía de Chiapas

De acuerdo con el reporte de la autoridad, la señora Miriam falleció a consecuencia de una hemorragia aguda secundaria provocada por la sección de grandes vasos en el cuello, producto de heridas infligidas con un objeto punzocortante. El cuerpo de la víctima fue localizado en un predio dentro de su parcela tras el inicio de las indagatorias.

Respecto a la menor de 12 años, cuyos restos fueron ubicados posteriormente tras labores de rastreo, la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Las autoridades confirmaron que la niña sufrió agresión sexual, presentó lesiones corporales derivadas de maniobras de defensa y forcejeo, así como un traumatismo craneoencefálico severo provocado por golpes en la cabeza aplicados de manera posmórtem.

Líneas de investigación por el doble homicidio

Las autoridades estatales informaron que existen dos líneas de investigación avanzadas para identificar a la, el o los responsables del ataque, asegurando que el caso se atiende de manera integral para evitar la impunidad.

Este informe se integra a la investigación iniciada luego de que ambas víctimas salieran de su domicilio para buscar ganado en la zona. A la par de los trabajos de las corporaciones de seguridad, pobladores y grupos ciudadanos realizaron convocatorias de rastreo en campo para colaborar en la ubicación de la menor, mientras la Fiscalía continúa con el desahogo de pruebas periciales para esclarecer el caso en las próximas horas.

