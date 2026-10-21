Lamentable hallazgo en Morelos: encuentran sin vida a Verónica Núñez, desaparecida en Tláhuac y detienen a hermanos

Verónica Núñez Solares, desaparecida en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), fue localizada sin vida después de que la mujer de 42 años vista por última vez el 16 de septiembre pasado.

Su cuerpo fue encontrado en el estado de Morelos y las autoridades han detenido a los presuntos responsables, quienes resultaron ser hermanos.

Azteca Noticias confirmó que un dictamen pericial de genética permitió establecer que elementos óseos localizados corresponden a la víctima.

Hermanos son detenidos tras desaparición de Verónica Núñez

Tres hombres fueron arrestados en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, pero solo dos de ellos presuntamente estarían relacionados con la desaparición de Verónica.

Se trata de los hermanos Jorge "N" y Hugo Gabriel "N", detenidos en la colonia Benito Juárez, el 3 de septiembre pasado a las 19:02 horas.

Posteriormente fueron trasladados al Reclusorio Norte, en la CDMX, este miércoles 7 de octubre pasado a las 20:50 horas para ser presentados ante un juez.

El tercer hombre fue identificado como Bruno Antonio "N", pero él no quedó a disposición de alguna autoridad judicial, y hasta ahora se desconoce si habría tenido alguna participación en los hechos o si está libre.

Detenidos fueron reportados como desaparecidos el mismo día que vieron a Verónica

Hugo Gabriel "N", de acuerdo con publicaciones en redes sociales, es profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) 2, en Chalco, a quien reportaron como desaparecido y para quien pidieron apoyo para encontrarlo.

No obstante, no se emitió una ficha de búsqueda oficial por parte de las autoridades y la ayuda para localizarlo solo fue en redes sociales, la cual indica que fue visto por última vez el 16 de septiembre, el mismo día que desapareció Verónica Núñez.

Bruno Antonio "N" también fue reportado como desaparecido en la misma fecha tras ser visto en la colonia La Esperanza, en Nezahualcóyotl, pero a diferencia de Hugo Gabriel "N", con él sí se publicó un boletín de búsqueda oficial por parte de las autoridades.

Al parecer la mujer también habría estado dentro de la cantina conocida como "Los 4 ases", en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hermanos Jorge "N" y Hugo Gabriel "N" fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada y ambos permanecen en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

