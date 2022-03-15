Zelenskyi señala que Ucrania no podrá integrarse a la OTAN
El presidente Zelenskyi se ha resignado y le ha pedido a Ucrania que acepte que no podrá formar parte de la alianza de la OTAN.
Volodímir Zelenskyi, presidente de Ucrania, dijo que su país tiene que aceptar que no podrá formar parte de la OTAN y lamentó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se niegue a crear una zona de exclusión aérea sobre la "Nación Eslava".
"Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas, pero ya hemos visto que no podemos entrar", señaló Zelenskyi en su videoconferencia de este 15 de marzo de 2022.
Aun así, el mandatario ucraniano agregó que: "Estoy contento de que nuestro pueblo comience a comprenderlo y a contar solo con nuestras propias fuerzas".
Volodímir Zelenskyi, presidente de Ucrania:
Esa es la verdad y hay que reconocerla.
Lejos de aceptar que Ucrania no podrá formar parte de la OTAN, el mandatario ucraniano lamentó que la OTAN, "que parece hipnotizada por la agresión de Rusia", se niegue a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.
"Escuchamos argumentos diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si la OTAN cierra su espacio para los aviones rusos. Por eso no se ha creado una zona aérea humanitaria sobre Ucrania, por eso los rusos pueden bombardear ciudades, hospitales y escuelas", señalo el presidente Volodímir Zelenskyi.
“we realize ukraine will not become a member of nato. we understand this, we are adequate people."— ian bremmer (@ianbremmer) March 15, 2022
- president zelensky
wish he had said this a month ago
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OTAN teme operación encubierta de Rusia utilizando armas químicas en Ucrania
Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), expresó su preocupación sobre un eventual ataque químico de parte de tropas rusas encubiertas y añadió que la alianza militar está "muy atenta" acerca de ese riesgo.
En una conferencia de prensa efectuada durante la víspera de una reunión de ministros de Defensa de los países integrantes de la OTAN, Stoltenberg dijo que: "Nos preocupa que Rusia pueda organizar una operación bajo bandera falsa que posiblemente incluya armas químicas".
Stoltenberg calificó de "absurdas" las afirmaciones de parte de Rusia sobre la posibilidad de que Ucrania mantenga laboratorios de armas biológicas.
I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022
Rusia quiere garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN
Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha señalado que quiere tener la garantía acerca de que Ucrania nunca entrará en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), una alianza que fue creada para "proteger" a Europa de la amenaza que significaba la entonces URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y que con el tiempo se ha ido ampliando hasta llegar a prácticamente las "puertas" de Rusia.
"What they (the United States and its @NATO allies) are doing on the territory of Ukraine, or they are trying to do and they are planning, it's not thousands of kilometers from our national border. It's at the doorstep of our house." ~Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/zfpe9Z9DIs— Raymond Eyo (@RaymondEyo) March 15, 2022