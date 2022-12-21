Qué representa la visita de Zelensky a Estados Unidos

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, informó este miércoles que se dirigía a Estados Unidos en una visita sorpresa para conversar con su homólogo Joe Biden y dirigirse al Congreso de Estados Unidos.

“Voy camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania”, dijo el presidente ucraniano a través de su cuenta de Twitter.

El viaje a Estados Unidos de Zelensky resultó sorpresivo debido a que no había anunciado anteriormente que tuviera intenciones de salir de Ucrania, donde se cumplen 300 días de la invasión rusa.

Desde que comenzó el conflicto armado el pasado 24 de febrero, Estados Unidos se convirtió en uno de los aliados más importantes de Zelensky entregando millones de dólares en armamento, convirtiendo a Ucrania en una oponente inesperadamente fuerte.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Rusia invadió Ucrania con el objetivo de capturar Kiev en cuestión de días, un objetivo que fracasó rápidamente debido a la poderosa respuesta de Ucrania que contó con el apoyo de los aliados de la OTAN.

¿Por qué es importante el viaje de Zelensky a Estados Unidos?

Aunque por el momento se desconocen los motivos de la inesperada y sorpresiva visita de Zelensky a Estados Unidos, esta viaje es el primero que el presidente ucraniano realiza fuera de su país desde que comenzó la guerra.

Por si fuera poco, el jueves se cumplirán 81 años de la visita del primer ministro británico, Winston Churchill, a Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor, visita que consolidó la alianza para ganar la Segunda Guerra Mundial.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Cabe recordar que Zelensky citó a Churchill durante un mensaje dirigido al parlamento inglés cuando la guerra recién había comenzado.

Se espera que Joe Biden anuncie una asistencia militar adicional de casi dos mil millones de dólares para Ucrania que incluirá una batería de misiles Patriot para ayudarlo a defenderse de los bombardeos de misiles rusos, dijo un alto funcionario estadounidense.

Los residentes de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dijeron que esperaban que el viaje del presidente Volodimir Zelensky a Washington brindara más apoyo al país devastado por la guerra.

¿A qué hora llegará Zelensky a Estados Unidos?

Se espera que Volodimir Zelensky llegue alrededor de las 14:00 horas (tiempo local), a las 16:30 darán una conferencia cojunta entre Biden y el presidente ucraniano.

Posteriormente, Zelensky se dirigirá al Capitolio donde tomará la palabra alrededor d elas 19:30 horas. Por el momento se desconoce cuándo o a qué hora saldrá de Estados Unidos.