Los rusos utilizaron “celdas para niños” en Jersón, Ucrania

Investigadores ucranianos en Jersón, una zona reconquistada a los soldados rusos, han descubierto una celda en la que se detenía y maltrataba a niños, según declaró el miércoles un alto defensor ucraniano de los derechos humanos.

Dmytro Lubinets, comisario de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, declaró que la celda se encontraba en uno de los cuatro centros de tortura gestionados por el ejército ruso en Jersón, ciudad del sur de Ucrania abandonada por las fuerzas pro-Moscú el mes pasado.

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Celdas de tortura en Jersón

Lubinets, que ha presentado una serie de informes sobre presuntas torturas, afirmó que las condiciones eran peores que las de los lugares de confinamiento investigados en otras zonas recapturadas.

"Encontramos 10 cámaras de tortura en la región de Jersón, cuatro en la ciudad de Jersón", dijo a los periodistas en una reunión informativa. "En una de las cámaras de tortura encontramos una habitación separada, una celda donde se encerraba a los niños... incluso los ocupantes la llamaban así, celda para niños".

La celda sólo se diferenciaba de las habitaciones adyacentes en que las fuerzas de ocupación colocaban esteras finas en el suelo, dijo.

"Hemos documentado que a los niños no se les proporcionaba agua, se les daba agua cada dos días. Prácticamente no les daban comida", dijo Lubinets.

"Utilizaban la presión psicológica. Les decían que sus padres les habían abandonado y que no volverían".

Un niño de 14 años fue detenido, dijo, por hacer fotos de material militar ruso dañado.

"Eran niños que, a ojos de los invasores, se resistían", dijo Lubinets.

Lubinets no aportó pruebas de sus afirmaciones sobre los crímenes. Reuters no pudo confirmar de inmediato la veracidad de su relato.

Lubinets también dijo que unos 12,000 niños ucranianos habían sido llevados a Rusia desde que comenzó la invasión en febrero, incluidos 8,600 llevados por la fuerza.

Funcionarios occidentales han hablado de deportaciones masivas de ucranianos obligados a pasar por puntos de "filtración". El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas cifró en septiembre las deportaciones entre 900,000 y 1,6 millones.

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