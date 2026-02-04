Balean a tres personas, incluido un menor de edad al salir de una tienda, ZMG de noche

La inseguridad marcó la jornada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque tras un ataque armado en la colonia Fovissste Miravalle. Según reportes de la comisaría local, dos adultos y un adolescente de 17 años fueron emboscados por sujetos armados justo cuando salían de una tienda de abarrotes en el cruce de las calles José del Maso y Méndez.

🔴#IMPORTANTE | Tres personas fueron lesionadas con arma de fuego en Fovissste Miravalle Tlaquepaque.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/A7kbTAlHvF — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 4, 2026

En el punto, las autoridades localizaron a una mujer con un disparo en la pierna y a un hombre con heridas en el pecho y la mano. Sin embargo, la movilización se extendió hasta el "Mercado de Tablitas", donde el menor de edad llegó pidiendo auxilio a una taquería tras recibir al menos tres impactos de bala. Los tres lesionados fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica, mientras que de los agresores solo se sabe que escaparon de manera inmediata tras realizar las detonaciones.

Alerta máxima en Villa Fontana: Drenaje alcanza 100% de explosividad

Desde la tarde del martes y durante toda la madrugada de este miércoles, elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque trabajaron bajo extrema presión en el fraccionamiento Villa Fontana Residencial. El reporte de fuertes olores a hidrocarburo llevó al descubrimiento de una situación crítica: la red de drenaje presentaba un azolve casi total, lo que generó una acumulación de gas metano con un 100% de riesgo de explosividad.

🔴#IMPORTANTE | Se trabajó en el control de un gas que provocó 100% de riesgo de explosión en Tlaquepaque. Los vecinos lo habían reportado como un olor a hidrocarburos.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/vUHkHoPDmQ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 4, 2026

Los rescatistas intervinieron más de 30 alcantarillas para extraer grandes cantidades de desechos orgánicos y basura. Tras horas de labor ininterrumpida, se aplicó un líquido químico especial que logró reducir los niveles de gas a cero, eliminando el peligro para los residentes de la zona.

Héroe a los 90 años: Don Juan enfrenta incendio a cubetazos

En Tonalá, un incendio consumió una vivienda con techo de lámina en la colonia Santa Cruz de las Huertas. Aunque el reporte al 911 alertaba sobre un menor y un adulto mayor atrapados, al llegar los bomberos se encontraron con una muestra de valentía: Don Juan, de 90 años, logró salir ileso junto con sus dos perros.

🔴#IMPORTANTE | Milagrosamente y a pesar de que escucha poco. A sus 90 años "Don Juan" sobrevivió a un incendio.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/E1tofscigJ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 4, 2026

El señor relató que, en cuanto vio las llamas, comenzó a lanzar cubetazos de agua para evitar que el fuego alcanzara el tanque de gas, evitando así una explosión que pudo ser fatal. Gracias a su rápida reacción y a la intervención de los tragahumo, el cuarto donde duerme su hija quedó intacto, aunque el resto de sus pertenencias se perdieron entre las llamas.

Volcaduras en Tonalá y Guadalajara

La vialidad también registró incidentes importantes. En la carretera libre a Zapotlanejo, una camioneta que transportaba cristalería volcó sobre su costado en la colonia La Ladrillera. El conductor, quien resultó ileso, decidió abandonar el vehículo y huir del lugar antes de que llegaran las autoridades.

Por otro lado, en el Periférico Manuel Gómez Morín, a la altura de Huentitán el Alto, un vehículo compacto terminó sobre su techo cuando el conductor intentaba tomar un retorno. Este accidente dejó como saldo a una mujer con una contusión en la pierna y a un hombre con lesiones en hombro y tórax; ambos fueron trasladados a un puesto de socorros para su valoración médica.