Noche de caos en la ZMG: Queman tienda y auto; detienen a sujeto por incendiar a su suegra

La madrugada de este lunes 2 de marzo de 2026 resultó sumamente activa para las corporaciones de seguridad y rescate en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG de Noche), en Jalisco. Desde incendios provocados hasta ataques con armas de fuego, el área registró diversos eventos que ya son investigados por la Fiscalía del Estado para dar con los responsables.

Inseguridad en Zapopan y Guadalajara: Fuego y detonaciones

En el municipio de Zapopan, un vehículo particular fue el blanco de la delincuencia. El reporte inicial indicó que la unidad fue robada con violencia a sus propietarios. Horas más tarde, el automóvil fue localizado en una brecha de la colonia Los Ocotes, donde los criminales le prendieron fuego para borrar evidencias.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio que consumió la unidad en su totalidad.

De manera casi simultánea, en la capital de Jalisco, se registraron dos eventos de alta peligrosidad:



Incendio en comercio: Una tienda de conveniencia en la colonia Arcos Vallarta fue incendiada de forma intencional. Al interior del establecimiento se encontraban dos trabajadoras, quienes afortunadamente resultaron ilesas tras la intervención de los bomberos. Los responsables lograron darse a la fuga antes del arribo de la policía municipal.

Tragedia y violencia familiar en El Salto

El municipio de El Salto no fue la excepción en esta jornada de incidentes. Primero, se reportó un accidente vial fatal donde una mujer perdió la vida. La conductora transitaba en su camioneta cuando perdió el control del volante y se impactó de lleno contra un poste. Debido a la magnitud del choque, la víctima quedó prensada, por lo que cuerpos de emergencia utilizaron equipo especializado para liberar el cuerpo.

Por otro lado, un hecho de violencia familiar conmocionó a los vecinos de la zona. Una mujer de 76 años resultó con quemaduras graves tras ser atacada por su yerno. Según el testimonio de la afectada, el sujeto, identificado como Felipe "N" de 54 años, arribó a su domicilio y, tras una discusión, le arrojó gasolina y le prendió fuego.

Afortunadamente, la policía logró la detención inmediata del presunto agresor en el lugar de los hechos, mientras que la mujer de la tercera edad recibió auxilio médico para evaluar la gravedad de sus lesiones.

