Zona Metropolitana de Guadalajara se pinta de rojo: Asesinan a mujer de un disparo en la colonia Villas de Guadalupe

Fue durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto que la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, se pintó de rojo por un hecho de violencia que involucró a una mujer.

Sujetos armados atentaron contra la vida de una joven que, lamentablemente, no sobrevivió a la agresión.

Balacera en la colonia Villas de Guadalupe

Los hechos fueron en el cruce de las calles Betsaida y Manuel Armendáriz, ubicadas dentro de la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Guadalajara.

Lo que se sabe es que unos sujetos armados, que iban en un auto, interceptaron a la víctima y le dispararon a corta distancia para después darse a la fuga por avenidas principales de la zona.

🔴 #IMPORTANTE | 🚨🚔 A causa de un dispar0 en la cabeza una mujer de entre los 25 a 30 años mur1ó, esto sucedió en calles de la colonia Villas de Guadalupe en el municipio de Guadalajara.



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Víctima fallece tras recibir un disparo en la cabeza

Después de que se escucharan los disparos, vecinos llamaron a las líneas de emergencia para pedir ayuda.

Aunque, al llegar a la zona de la agresión, los paramédicos confirmaron que la mujer, que tenía entre 25 y 30 años de edad, ya no tenía signos vitales por la gravedad de la herida por los balazos que impactaron directamente en el área de la cabeza.

Policías llegan a la escena del crimen

La zona de la agresión fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, quienes extendieron la cinta de acordonamiento para proteger las pruebas de casquillos que quedaron esparcidos en la calle.

Las autoridades notificaron del hecho al Ministerio Público para dar inicio al protocolo correspondiente por este hecho violento.

Fiscalía de Jalisco inicia con las investigaciones

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco llegaron al lugar para tomar testimonios entre los vecinos e integrar la carpeta de investigación.

También, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y después el traslado hacia las instalaciones del servicio médico forense para hacer la necropsia.

¿Detuvieron a los agresores?

Las autoridades estatales y municipales iniciaron recorridos cerca del cruce de Betsaida y Manuel Armendáriz para tratar de identificar al vehículo en el que escaparon los sospechosos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio.