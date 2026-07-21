Madrugada en ZMG deja un hombre muerto; iba a cobrar un dinero y lo encuentran en un sembradío de agaves

Esta madrugada, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un hombre de 34 años fue localizado sin vida, con huellas de tortura y múltiples contusiones en el rostro, causadas —presuntamente— con una piedra, esto a un costado de un sembradío de agaves localizado en el cruce de las calles Cañada de Halcón y Cañada del Puente, en el fraccionamiento Prados de la Cañada en Tonalá.

Tras el incidente, un familiar de la víctima realizó el hallazgo e indicó a la policía municipal que no sabían nada de él desde el pasado sábado, cuando fue a cobrar un dinero y no volvió. El cuerpo, desgraciadamente, llevaba varios días de descomposición luego de ser atacado. Ahora las autoridades investigarán el incidente para dar con los responsables.

Joven asesinado a balazos durante una reunión en la colonia Miramar de Zapopan

En otro hecho, un joven de 23 años fue asesinado a balazos, al menos 5 impactos que cayeron en pecho y brazo, por parte de 2 sujetos armados que irrumpieron en una reunión privada sin mediar palabra. Este lamentable suceso se registró en la intersección de Puerto Guaymas y Avenida Las Torres, en la colonia Miramar de Zapopan.

Tras el ataque, los asistentes de la reunión subieron al herido a un carro para trasladarlo de urgencia al hospital privado de la colonia El Arenal, sitio donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos más tarde. Aunque las autoridades sí llegaron a la escena del crimen, solo pudieron resguardar la zona y recuperar los indicios balísticos; los agresores escaparon.

Hallan a adulto mayor en descomposición dentro de una casa en El Salto

Un adulto mayor fue encontrado muerto con severas huellas de tortura y un avanzado estado de descomposición al interior de su casa, ubicada en el cruce de las calles Aeropuerto y Torre de Control, dentro de la colonia Los Minerales en el municipio de El Salto.

La pareja del afectado fue quien lo encontró al entrar a su domicilio, dando aviso a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron el deceso de la víctima y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCG) trasladó los restos a la morgue para hacerle la autopsia de ley.

Violento asalto deja amarrado de pies y manos al velador de una obra en Zapopan

El velador de una obra en construcción fue golpeado, atado de pies y manos y encerrado en el cuarto de monitoreo por varios delincuentes que ingresaron por la fuerza al sitio, ubicado en en el cruce de Libra e Inglaterra, en la colonia Juan Manuel Vallarta de Zapopan, al filo de las 22:00 horas,

Luego de someter a la víctima, los ladrones desmantelaron y se llevaron todo el sistema de videovigilancia y grabación para evitar dejar evidencias. En cuanto al velador, fue rescatado por los policías de Zapopan, y aunque tuvo contusiones múltiples, afortunadamente fue reportado fuera de peligro.