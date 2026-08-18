Caen la madre y el padrastro de una menor de 2 años en Nuevo León: Los detienen por feminicidio de la pequeña

La Fiscalía del estado de Nuevo León logró la detención de dos personas señaladas por el feminicidio de una menor de apenas dos años y ocho meses en Monterrey.

Tras días de rastrear a los responsables, la madre de la pequeña y su pareja fueron ubicados y detenidos en el municipio de Guadalupe.

Arrestan a madre de menor por su feminicidio

Los detenidos se identificaron como Itzel Zulema “N”, de 23 años de edad, y su pareja, José Antonio “N”, de 26 años.

Según las carpetas de investigación abiertas por las autoridades del estado, ambos son señalados como los probables responsables del ataque contra la pequeña Cinthia.

¿Dónde cometieron el feminicidio de la menor?

Todo indica que la agresión física contra la niña fue entre el 15 y el 16 de agosto dentro de una casa en la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Monterrey.

Tras sufrir los ataques, la menor fue llevada a un centro de salud cercano para recibir atención médica, lugar donde doctores confirmaron que ya no tenía signos vitales.

🚔 Detienen a dos personas investigadas por el presunto feminicidio de una niña de 2 años y 8 meses en Monterrey. La investigación señala que la menor habría sido víctima de una agresión física por razones de género. https://t.co/0dedecfTpu pic.twitter.com/pxYLyLqHzq — INFO7MTY (@info7mty) August 18, 2026

¿De qué murió la menor de 2 años?

El análisis del Servicio Médico Forense determinó que la razón por la cual Cinthia falleció fue por una contusión profunda en la parte del abdomen.

Además, el personal medico notificó que la menor llegó a las instalaciones con varias señales y huellas de violencia en el cuerpo, momento en el que los acompañantes se fueron del lugar por su probable culpabilidad.

Así detuvieron a los presuntos feminicidas de la pequeña

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ubicaron a los sospechosos en la colonia 25 de Noviembre, en Guadalupe, mientras se encontraban a bordo de un vehículo.

Al hacerles la revisión de rutina encontraron dosis de narcóticos, una báscula gramera y teléfonos celulares, motivo por el que se les arrestó en un principio.

Catean casa donde murió la menor

Como parte de los trabajos de las autoridades, estos hicieron un cateo autorizado por un juez en la casa de la colonia Primero de Mayo.

En el lugar, peritos del Instituto de Criminalística recolectaron evidencias que quedaron integradas a la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.