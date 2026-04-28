“Está comprando a mi hija” | Programa Completo de Acércate a Rocío del 28 de abril del 2026
La hija de Elizabeth está saliendo con un hombre mayor, y ella cree que solo la está llenando de regalos para aprovecharse de ella y después abandonarla.
“Está comprando a mi hija” Elizabeth cree que el señor con el que está saliendo su hija, el cual es mayor, es una mala persona, y piensa que se está aprovechando de ella solo endulzándole el oído y la cartera con regalos, y piensa que después de eso la va a abandonar como si no fuera nada. Descubre el desenlace de este nuevo programa de Acércate a Rocío.