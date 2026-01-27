Al Extremo | Programa 27 de enero del 2026

Disfruta de un programa lleno de diversión en el que podrás conocer los videos más populares del internet. Por otro lado, tendrás la mejor recomendación para comer mariscos a un precio accesible sin sacrificar sabor y calidad. Por otro lado, pasarás un gran momento en la divertida sección “Escuchamos, pero no escuchamos” además de que estarás informado de los sucesos más importantes que ocurren en la Ciudad de México y sus alrededores.