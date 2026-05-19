Privan de la vida a transeúnte afuera del Metro de la CDMX; esto es lo que se sabe

En lo que parece “un día más” en la Ciudad de México, Jorge el “Diablo” Becerril reportó sobre el asesinato de una persona a las afueras de la estación del Metro Indios Verdes. Fueron las detonaciones de arma de fuego lo que alertó a los transeúntes y aunque fue en pleno público, no pudieron dar con el o los responsables. Ahí mismo elementos del ERUM confirmaron el deceso de la persona de aproximadamente 30 años.