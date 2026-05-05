Día Mundial del Asma: Conoce todo sobre esta enfermedad y cuáles son los síntomas más comunes

En el Día Mundial del Asma Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje sobre todo lo relacionado a este padecimiento. El Dr. Arturo Arenas menciona que la enfermedad se produce por la obstrucción de los bronquios por lo que se reduce la entrada y salida del aire. El asma en niños y adultos es muy distinto y también se puede generar en la etapa adulta. Por otro lado, el especialista menciona que la contaminación no genera asma pero produce más síntomas.