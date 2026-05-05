Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

MasterChef 24/7 | Chefs reaccionan a los peores platillos de MasterChef México… ¡y sus anécdotas son fuego puro!

Errores en la cocina, críticas sin filtro y recuerdos que dejaron huella.

Los Chefs de MasterChef México recordaron algunos de los platillos más desastrosos que han probado a lo largo de su trayectoria dentro del programa. Entre errores de técnica, combinaciones inesperadas y ejecuciones fallidas, compartieron anécdotas que marcaron momentos inolvidables en la cocina más famosa de México.

Tags relacionados
Videos MasterChef

Videos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo