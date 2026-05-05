MasterChef 24/7 | Chefs reaccionan a los peores platillos de MasterChef México… ¡y sus anécdotas son fuego puro!
Errores en la cocina, críticas sin filtro y recuerdos que dejaron huella.
Los Chefs de MasterChef México recordaron algunos de los platillos más desastrosos que han probado a lo largo de su trayectoria dentro del programa. Entre errores de técnica, combinaciones inesperadas y ejecuciones fallidas, compartieron anécdotas que marcaron momentos inolvidables en la cocina más famosa de México.