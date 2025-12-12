Tamales, café... ¿y qué más? ¡Así cuidan ‘los ángeles de la guarda’ a los peregrinos guadalupanos!

La noche del 11 de diciembre, la calzada de Tlalpan de la CDMX, se llena de bondad. Y es que los peregrinos disfrutan del amor de los voluntarios quienes los cuidan con víveres en modo de agradecimiento a los favores que la Virgen de Guadalupe les ha concedido. Alejandra Carvajal nos comparte historias profundas de estos 'ángeles de la guarda’ de los peregrinos.