Tamales, café... ¿y qué más? ¡Así cuidan ‘los ángeles de la guarda’ a los peregrinos guadalupanos!

Cada año, los peregrinos encuentran cuidado y amor en estos 'ángeles de la guarda’, quienes los apoyan con víveres durante su peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

La noche del 11 de diciembre, la calzada de Tlalpan de la CDMX, se llena de bondad. Y es que los peregrinos disfrutan del amor de los voluntarios quienes los cuidan con víveres en modo de agradecimiento a los favores que la Virgen de Guadalupe les ha concedido. Alejandra Carvajal nos comparte historias profundas de estos 'ángeles de la guarda’ de los peregrinos.

