¡El saldo que dejó la peregrinación 2025 a la Basílica de Guadalupe!

Tras la visita de millones de fieles católicos, ‘El Diablo’ Becerril reporta el saldo que dejó la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Personal de escuadrones de rescate como la Cruz Roja, Los Topos y el ERUM, comentan que, si bien atendieron varios casos de descompensación o deshidratación, ninguno de ellos fue de gravedad. Aquí el informe completo.