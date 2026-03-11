Semana Mundial del Glaucoma: Quiénes pueden padecer la enfermedad y cuál es el tratamiento para combartirla

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje sobre el glaucoma. De acuerdo con Vanessa Bosh, oftalmóloga pediátrica, el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico, el cual comunica el ojo con el cerebro. Este padecimiento es la cuarta causa de discapacidad visual en el mundo. Es importante realizar chequos cada seis meses o cada año ya que en esta enfermedad no hay síntomas.