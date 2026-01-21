inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Fuga de agua en Ecatepec: Miles de litros tirados a la basura

Ecatepec quedó escazo de agua tras una fuga y un jovén de tal solo 28 años de edad cayo de un edificio en el que se encontraba trabajando en una obra.

Videos,
Al Extremo

El Diablo Becerril nos narra dos reportajes, uno en el que desafortunadamente se presentó una fuga de agua y se desperdiciaron miles de litros en Ecatepec y otro en el que un jovén de 28 años cayo de un edificio en la colonia Benito Juárez, lo que le cobró la vida. Ante esto el responsable de la obra tuvo que dar su declaración con las autoridades y se investiga si la obra puede continuar o no.

Videos