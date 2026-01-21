Fuga de agua en Ecatepec: Miles de litros tirados a la basura

El Diablo Becerril nos narra dos reportajes, uno en el que desafortunadamente se presentó una fuga de agua y se desperdiciaron miles de litros en Ecatepec y otro en el que un jovén de 28 años cayo de un edificio en la colonia Benito Juárez, lo que le cobró la vida. Ante esto el responsable de la obra tuvo que dar su declaración con las autoridades y se investiga si la obra puede continuar o no.