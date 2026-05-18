Julio conquista el primer Pin del Chef en un cierre cardíaco de MasterChefMx 24/7
El reloj llegó al límite y la cocina explotó de tensión antes de conocer al ganador del Pin del Chef de MasterChefMx 24/7.
La presión se apoderó de la cocina de MasterChef 24/7 cuando los últimos segundos del primer reto pusieron nerviosos a todos los participantes. Entre prisas, errores y mucha tensión, los chefs finalmente anunciaron a los ganadores del desafío, siendo Julio quien logró destacar y quedarse con el primer “Pin del Chef” de la nueva temporada, obteniendo así una importante ventaja dentro de la competencia culinaria.