Julio conquista el primer Pin del Chef en un cierre cardíaco de MasterChefMx 24/7

La presión se apoderó de la cocina de MasterChef 24/7 cuando los últimos segundos del primer reto pusieron nerviosos a todos los participantes. Entre prisas, errores y mucha tensión, los chefs finalmente anunciaron a los ganadores del desafío, siendo Julio quien logró destacar y quedarse con el primer “Pin del Chef” de la nueva temporada, obteniendo así una importante ventaja dentro de la competencia culinaria.

