“La Parrilla” revela el verdadero poder del Pin del Chef en MasterChefMx 24/7

Durante “La Parrilla”, los comentaristas de MasterChef 24/7 explicaron la importancia del “Pin del Chef”, uno de los elementos más importantes de la temporada. Además de reconocer el mejor desempeño culinario, este beneficio podría otorgar ventajas estratégicas clave dentro de la competencia. Los analistas también hablaron sobre la manera en que los participantes podrán aprovecharlo para mantenerse fuertes dentro de la cocina más famosa de México.