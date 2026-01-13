Demandó a restaurante por difundir video donde estaba con su amante

Hoy todo negocio tiene en mente la importancia de las redes sociales. Un buen uso de esta herramienta incluso puede ser el factor para que haya éxito o fracaso. Por ello, este restaurante decidió grabar en su local para subir un TikTok que terminó con un matrimonio. Ante eso, el esposo que se quedó sin pareja demandó al local por difundir imágenes donde él salía con su amante.

¡Cuidado! Estas son las señales de alerta en la intimidad que no debes perder de vista

¿Cómo fue la historia de este hombre, su amante y el restaurante?

Esta historia ocurrida en Italia, indica que un hombre casado le dijo a su esposa que estaría en una cena de negocios. Sin embargo, el plan del sujeto fue encontrarse con su amante en un restaurante. Tal como lo planeó, así sucedió, sin embargo no contaba que de una forma bastante particular… el video de su cena romántica llegaría hasta su esposa.

Tras concretarse un divorcio inmediato, el ex casado fue directo contra el restaurante, pues un video que subieron a su cuenta de TikTok causó que su esposa supiera de la enamorada. Los argumentos del hombre fueron la vulneración de sus derechos de privacidad, dado que no le preguntaron si podían grabarlo y mucho menos que esas imágenes salieran en un video público.

Incluso, la instancia italiana que está a cargo de este tipo de casos indicó: “Es inaceptable que un restaurante grabe a sus clientes sin permiso explícito y publique las imágenes en línea, exponiéndolos a consecuencias impredecibles”. Que en este caso, las consecuencias impredecibles fueron las de exhibir su infidelidad.

¿Cómo reaccionó el espacio digital con la historia de este hombre y su amante?

Lejos de cualquier juicio moral por la infidelidad de este hombre hacia su esposa, el caso abrió de nueva cuenta la conversación en torno a los derechos de las personas en el espacio digital. Aunque en este caso se exhibió la traición de un matrimonio, las personas pueden ser expuestas a muchas cosas más, por lo que la protección de la imagen de cada individuo es un tema seriamente tratado en los años recientes donde un video puede costar incluso vidas.