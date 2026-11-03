Alejandra Carvajal reporta: Cuando cae la noche, el panteón se llena de luz: así se vive esta tradición en Mixquic

Alejandra Carvajal mostró cómo se viven las noches en el panteón de Mixquic, donde, al caer la oscuridad, cientos de velas iluminan el camposanto. Esta tradición, conocida como la Alumbrada, representa una manera de recordar y acompañar simbólicamente a los seres queridos, tanto a quienes permanecen en la memoria familiar como a quienes ya partieron.